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Молитва о деньгах святым Платону и Роману: как правильно просить финансовой помощи

2:30:5612/1/2021,София Мальцева
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Сегодня не следует просить в долг и давать в долг, иначе так можно потерять все свои накопления, а также и может наступить кризис в семье.

Христиане просят о финансовом благополучии в этот день, молясь святым мученикам. Фото: Pixabay.com

1 декабря в православных храмах отмечают память святых Платона и Романа. Считается, что они пострадали за христианскую веру в древние времена. Ко святым обращаются, прося улучшения финансов. Также мучеников просят помочь перезимовать, а в следующую осенью, чтобы был богатый урожай.

Святой Платон был родом из города Анкира в провинции Галатия, и принял мученическую смерть в 266 году, когда из-за своей проповеди был арестован и доставлен на суд в храм Зевса перед правителем Агриппином.

Также 1 декабря почитают святого Романа, которого казнили после долгих пыток в период гонений на христиан, установленных императором Максимилианом. Однажды Роман столкнулся на пути с язычником, которого хотел убедить отречься от идолов, но тот отказался это сделать и стал пытать святого с другими язычниками. В это время мимо проходил христианин Варул, который не мог оставить в беде Романа, но его тоже схватили и стали пытать.
В народе считается, что сегодня не следует просить в долг и давать в долг, иначе так можно потерять все свои накопления, а также и может наступить кризис в семье. На Руси в этом случае заговаривали монетку. Ее клали в карман или кошелек, а потом носили с собой весь год. Обычно брали самую крупную монету, над которой произносили разные заговоры.

Кроме того, верующие христиане просят о финансовом благополучии в этот день, молясь святым мученикам.

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традициимолитвапраздникиприметы день святого Романа и Платона
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