С Первым днем зимы! Белоснежные кристальные открытки и нежные слова радости на праздник 1 декабря

В первый день зимы морозной
Я хочу вам пожелать,
Чтобы в стужу в своем сердце
Вам тепло лишь сохранять.
Чтоб пора веселых празднеств
Вам удачу принесла.
Не взирая на погоду,
Чтоб в душе весна цвела.
Вот и первый день зимы —
Пусть он вам понравится:
Белым снегом всё укрыть
К нам пришла красавица!
Пусть же счастье принесёт
Зимушка искристая,
Радость, доброту, восторг
И веселье чистое!
Поздравляю с первым днём зимы!
Пусть она приносит обновление,
Больше развесёлой кутерьмы,
Яркие улыбки, вдохновение.
Пусть морозной свежестью бодрит, Выше поднимает настроение, Все мечты скорей осуществит, Даст любовь, удачу, восхищение!
Стихи: Поздравок
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