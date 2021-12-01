Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
01.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

С Первым днем зимы! Белоснежные кристальные открытки и нежные слова радости на праздник 1 декабря

12:15:3812/1/2021
0

1 декабря - первый день зимы. И несмотря на изменчивую погоду, у большинства он все равно ассоциируется с первыми заморозками

Первый день зимы

В первый день зимы морозной
Я хочу вам пожелать,
Чтобы в стужу в своем сердце
Вам тепло лишь сохранять.

Чтоб пора веселых празднеств
Вам удачу принесла.
Не взирая на погоду,
Чтоб в душе весна цвела.

Первый день зимы

Вот и первый день зимы —
Пусть он вам понравится:
Белым снегом всё укрыть
К нам пришла красавица!

Пусть же счастье принесёт
Зимушка искристая,
Радость, доброту, восторг
И веселье чистое!

Первый день зимы

Поздравляю с первым днём зимы!
Пусть она приносит обновление,
Больше развесёлой кутерьмы,
Яркие улыбки, вдохновение.

Пусть морозной свежестью бодрит, Выше поднимает настроение, Все мечты скорей осуществит, Даст любовь, удачу, восхищение!

Стихи: Поздравок
Открытки: bonnycards.ru

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
праздникпоздравленияпраздникиоткрыткипервый день зимы
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Поздравляем!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Добрые открытки во Всемирный день борьбы со СПИДом 1 декабря
11:45:12 11/30/2021
Добрые открытки во Всемирный день борьбы со СПИДом 1 декабря
БердскПогода в Бердске 1 декабря 2021: первый зимний день ожидается морозный и ясный
11:30:49 11/30/2021
Погода в Бердске 1 декабря 2021: первый зимний день ожидается морозный и ясный
Какой сегодня церковный праздник 1 декабря 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
11:20:45 11/30/2021
Какой сегодня церковный праздник 1 декабря 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
Гендиректор Модерна: вакцина дает в 8 раз меньше антител, чем требуется для борьбы с Омикроном
11:00:50 11/30/2021
Гендиректор Модерна: вакцина дает в 8 раз меньше антител, чем требуется для борьбы с Омикроном
Омикрон: о трех новых симптомах рассказал врач, которые он обнаружил во время лечения пациентов
10:00:24 11/30/2021
Омикрон: о трех новых симптомах рассказал врач, которые он обнаружил во время лечения пациентов
29-летняя женщина, родившаяся без матки, получит трансплантат и родит ребенка
9:30:07 11/30/2021
29-летняя женщина, родившаяся без матки, получит трансплантат и родит ребенка
Гелиос: Новое редкое заболевание меняет кроветворение и вызывает иммунодефицит
7:30:44 11/30/2021
Гелиос: Новое редкое заболевание меняет кроветворение и вызывает иммунодефицит
Вейпинг меняет гены точно также, как обычные сигареты, и приводит к раку: исследование
7:15:55 11/30/2021
Вейпинг меняет гены точно также, как обычные сигареты, и приводит к раку: исследование
Обычная проверка кожи может спасти вам жизнь: когда есть риск онкологии?
7:00:56 11/30/2021
Обычная проверка кожи может спасти вам жизнь: когда есть риск онкологии?
Может ли жевательная резинка действительно снизить распространение коронавируса?
6:30:30 11/30/2021
Может ли жевательная резинка действительно снизить распространение коронавируса?