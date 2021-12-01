Веселым хоккеистам добрые открытки и душевные поздравления в праздник Всероссийский день хоккея 1 декабря

Всероссийский день хоккея,
Игры для активных и сильных людей,
Ведь истина нам давно всем известна —
Трус не играет в хоккей.
Желаю вам матчей красивых и ярких,
На льду бесподобных, высоких побед,
Пусть манит вас шайба, ворота и клюшка
Еще очень много активнейших лет.
***
Нет в мире спорта круче хоккея!
Спортсмены играют себя не жалея.
Болельщики звери, душою горят,
Только победы команде хотят.
Всех сегодня поздравим сердечно,
Счастья, здоровья желаем вам вечно.
Самых великих и нужных побед,
Пусть будет счастливым от шайбы след.
Проще нету пожеланий
Для тебя в день хоккеиста:
Пускай клюшка не подводит,
Будет гладким лёд и чистым.
Пусть коньки манёвром тонким Все команды обгоняют, Шайба пусть со звуком звонким В их ворота залетает.
***
Всероссийский день хоккея
Всех любителей встречает,
Тех, кто радостно болеет,
Стадионы пусть встречают!
Ну а нашим хоккеистам —
Забивать и улыбаться,
Им — побед красивых, чистых,
Чтоб соперник испугался!
Открытки: fresh-cards.ru
Стихи: Поздравок