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Веселым хоккеистам добрые открытки и душевные поздравления в праздник Всероссийский день хоккея 1 декабря

1:15:4512/1/2021
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1 декабря отмечается Всероссийский день хоккея, он перекликается с. Днем рождения российского хоккея, который празднуют через 3 недели, 22 декабря.

Всероссийский день хоккея

Всероссийский день хоккея,
Игры для активных и сильных людей,
Ведь истина нам давно всем известна —
Трус не играет в хоккей.

Желаю вам матчей красивых и ярких,
На льду бесподобных, высоких побед,
Пусть манит вас шайба, ворота и клюшка
Еще очень много активнейших лет.

***

Нет в мире спорта круче хоккея!
Спортсмены играют себя не жалея.
Болельщики звери, душою горят,
Только победы команде хотят.

Всех сегодня поздравим сердечно,
Счастья, здоровья желаем вам вечно.
Самых великих и нужных побед,
Пусть будет счастливым от шайбы след.

Всероссийский день хоккея

Проще нету пожеланий
Для тебя в день хоккеиста:
Пускай клюшка не подводит,
Будет гладким лёд и чистым.

Пусть коньки манёвром тонким Все команды обгоняют, Шайба пусть со звуком звонким В их ворота залетает.

***

Всероссийский день хоккея
Всех любителей встречает,
Тех, кто радостно болеет,
Стадионы пусть встречают!

Ну а нашим хоккеистам —
Забивать и улыбаться,
Им — побед красивых, чистых,
Чтоб соперник испугался!

Открытки: fresh-cards.ru
Стихи: Поздравок

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