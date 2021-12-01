Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
01.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Трогательные и нежные картинки для врачей в Международный день невролога 1 декабря

2:15:4412/1/2021
0

Ежегодно 1 декабря отмечается Международный день невролога. Праздник не получил большой популярности во многих странах, но все равно очень важен, так как в этот день чествуют врачей важной и нужной специализации.

Международный день невролога

День невролога, начало декабря.
Отдохните от забот и канители.
Все сегодня только вас благодарят.
Все поздравить вас сегодня захотели.
Вы здоровье дарите всем нам.
Пусть оно с лихвой вам возвратится.
Пусть всем вашим радужным мечтам
Будет суждено однажды сбыться.

Международный день невролога

От скольких болей нас вы избавляете,
Снимаете страдания участьем.
Ни отдыха ни сна порой не знаете.
Здоровье пациента- это счастье.
Неврологи, в ваш день перводекабрьский
Позвольте вас поздравить от души.
Пусть будет жизнь сюрпризами наполнена,
И будут те сюрпризы хороши.

Международный день невролога

Если нервная система
Сбой дала и все болит
Каждый точно, непременно
В неврологию бежит.
А сегодня и поздравить
Вас, неврологи, не грех.
От души вас всех восславить
Счастья пожелать навек.

Стихи: Поздравкин
Открытки: fresh-cards.ru

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
праздникпоздравленияпраздникиоткрыткиМеждународный день невролога
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Поздравляем!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Трогательные и нежные картинки для врачей в Международный день невролога 1 декабря
2:15:44 12/1/2021
Трогательные и нежные картинки для врачей в Международный день невролога 1 декабря
В Новосибирске рабочего завалило землей в траншее. Он умер
2:14:22 12/1/2021
В Новосибирске рабочего завалило землей в траншее. Он умер
Какие доплаты начислят пенсионерам Москвы с 1 января 2022 года
2:13:30 12/1/2021
Какие доплаты начислят пенсионерам Москвы с 1 января 2022 года
В больнице Мурманска прогремел взрыв баллона с кислородом
2:05:49 12/1/2021
В больнице Мурманска прогремел взрыв баллона с кислородом
Что обязательно нужно сделать верующему 1 декабря в день памяти святых Платона и Романа: строгие запреты дня
2:00:49 12/1/2021
Что обязательно нужно сделать верующему 1 декабря в день памяти святых Платона и Романа: строгие запреты дня
Похороны знаменитого режиссера Владимира Наумова состоятся 2 декабря на Новодевичьем кладбище
1:51:00 12/1/2021
Похороны знаменитого режиссера Владимира Наумова состоятся 2 декабря на Новодевичьем кладбище
Грешно ли работать 1 декабря в день памяти святых Платона и Романа?
1:30:54 12/1/2021
Грешно ли работать 1 декабря в день памяти святых Платона и Романа?
БердскВ России изменили срок действия ПЦР-теста на коронавирус с 72 часов до 48 из-за нового штамма «омикрон»
1:29:56 12/1/2021
В России изменили срок действия ПЦР-теста на коронавирус с 72 часов до 48 из-за нового штамма «омикрон»
Веселым хоккеистам добрые открытки и душевные поздравления в праздник Всероссийский день хоккея 1 декабря
1:15:45 12/1/2021
Веселым хоккеистам добрые открытки и душевные поздравления в праздник Всероссийский день хоккея 1 декабря
Платон и Роман Зимоуказатели: что обязательно следует сделать 1 декабря, если в кармане и кошельке нет денег
1:00:59 12/1/2021
Платон и Роман Зимоуказатели: что обязательно следует сделать 1 декабря, если в кармане и кошельке нет денег