Трогательные и нежные картинки для врачей в Международный день невролога 1 декабря

День невролога, начало декабря.
Отдохните от забот и канители.
Все сегодня только вас благодарят.
Все поздравить вас сегодня захотели.
Вы здоровье дарите всем нам.
Пусть оно с лихвой вам возвратится.
Пусть всем вашим радужным мечтам
Будет суждено однажды сбыться.
От скольких болей нас вы избавляете,
Снимаете страдания участьем.
Ни отдыха ни сна порой не знаете.
Здоровье пациента- это счастье.
Неврологи, в ваш день перводекабрьский
Позвольте вас поздравить от души.
Пусть будет жизнь сюрпризами наполнена,
И будут те сюрпризы хороши.
Если нервная система
Сбой дала и все болит
Каждый точно, непременно
В неврологию бежит.
А сегодня и поздравить
Вас, неврологи, не грех.
От души вас всех восславить
Счастья пожелать навек.
Стихи: Поздравкин
Открытки: fresh-cards.ru