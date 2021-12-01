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Какой сегодня мусульманский праздник: календарь самых важных праздников на 2022 год

8:00:5712/1/2021
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Согласно исламскому календарю Хиджры, сейчас идет 1443 год с момента переселения общины великого пророка Мухаммада.

9 августа является началом 1443 года по хиджре. Фото: Pxfuel.com
9 августа является началом 1443 года по хиджре. Фото: Pxfuel.com

2022 год наступит уже совсем скоро. Согласно Хиджре, сейчас 1443 год. До мусульманского Нового года еще очень много времени и не менее большое количество важных праздничных дат и периодов.

Календарь мусульманских праздников на 2022 год:

2 февраля начинается важный месяц Раджаба.

В ночь с 3 на 4 февраля пройдет Лейлят-аль-Рагаиб.

С 27 на 28 февраля состоится Ночь вознесения Пророка.

С 17 на 18 марта наступит Ночь прощения.

2 апреля Начало поста Рамадан.

С 2 апреля по 1 мая пройдет Священный месяц Рамазан.

С 27 на 28 апреля будет отмечаться Ночь могущества и предопределения.

1 мая наступит Канун праздника Рамадан.

2 мая пройдет Праздник разговения.

3 мая состоится один из важнейших праздников ислама Ураза-Байрам.

30 июня придет месяц зуль-хидджа.

8 июля отметится Канун праздника Курбан-байрам.

9 июля начнется второй важнейший праздник мусульман: Курбан-байрам в странах СНГ.

10-12 июля — продолжение празднования Курбан-байрама.

30 июля будет отмечен Мусульманский Новый год. Наступит 1444 год по Хиджре.

8 августа состоится День Ашура.

27 сентября наступит первый день месяца Раби аль-авваль.

С 7 на 8 октября будет праздноваться день рождения пророка Мухаммеда.

Все пятницы мусульманского календаря — праздничный день Джума. В его принято отдыхать и избегать любого проявления греха. Также по пятницам принято посещать родственников.

Одними из важнейших праздников в мусульманской Хиджре считаются Ураза-байрам и Курбан-байрам. Именно в эти дни заканчиваются важные периоды поста и паломничества среди мусульман.

Отметим, что календарь Хиджры ведется с переселения общины великого пророка Мухаммада. В среднем месяц в мусульманском календаре длится 29 дней. А Новый год празднуется в разные дни, поскольку год по Хиджре короче на 11-12 дней, чем григорианский. Важно отметить, что празднование христианского Нового года среди мусульман является нарушением важного принципа единобожия среди верующих ислама.

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ислампраздникимусульманствокалендарь праздников
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