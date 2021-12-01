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Как можно надолго решить денежный вопрос именно 1 декабря: что нужно обязательно сделать?

12:00:2312/1/2021
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1 декабря выпадает на день силы. Именно в этот день людей оберегают высшие силы.

1 декабря можно провести эффективный ритуал на привлечение денег. Фото: Pxfuel.com
1 декабря можно провести эффективный ритуал на привлечение денег. Фото: Pxfuel.com

1 декабря наступит день силы. Это время отличается особенной энергетикой. В такие даты звезды и даже планеты оберегают людей и дарят им необходимую удачу. Такое покровительство способно помочь как в повседневных делах, так и проведении ритуалов. При желании каждый житель Земли может изменить свою судьбу. Для этого нужно совсем немного — правильно провести тот или иной обряд.

Считается, что 1 декабря необходимо проявить себя. Постарайтесь быть немного активнее, чем обычно. Это положительно скажется на вашей продуктивности и может решить многие проблемы. В общем и целом первый день зимы идеально подходит для работы и домашних дел.

Ритуал на 1 декабря:

Для ритуала на привлечение денежных средств в свой дом понадобятся 4 свечи, горсть монет, красная нить и полночь. Необходимо выключить весь свет в доме и зажечь свечи. Их нужно расставить в форме квадрата — примерно метр на метр. Внутри фигуры необходимо разложить мелочь. После этого оберните заполненный монетами квадрат красной нитью. Когда все будет готово, необходимо взять свой кошелек и четыре раза пройти вокруг квадрата. Затем положите кошелек в квадрат и выйдите из комнаты на 30 минут. Считается, что день силы предаст кошельку нужные магнитные свойства. Когда все будет выполнено, вновь пройдите вокруг квадрата, туша пламя.

Добавим, что в декабре ожидается и другие дни силы: с 12 по 15, а также 21 числа.

Отметим: проводить эффективные и несложные ритуалы также позволяет лунный календарь. С помощью него можно найти самые лучшие дни для привлечения любви, счастья, успешной карьеры и благополучия в свою семью. Также существуют уникальные ежемесячные даты для проведения различных обрядов: полнолуние и новолуние.

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ритуалыдень силыретроградность
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