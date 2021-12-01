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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 1 декабря 2021 в России и мире

12:20:3612/1/2021
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Все праздники и важные памятные даты России и мира на 1 декабря 2021 года.

1 декабря - День белой козы. Фото: Pixabay.com

• День белой козы
• Всероссийский день хоккея
• День особенных детей (Special Kids Day)
• Всемирный день борьбы со СПИДом (World AIDS Day)
• Международный день невролога (Neurologist Day)
• День Антарктиды (Antarctica Day)
• День победы русской эскадры у мыса Синоп
• День без искусства (Day Without Art)
• День памяти святых мучеников Закхея Гадаринского и Алфея, чтеца Кесарийского
• День памяти священномученика Романа Кесарийского
• День скаутских мам
• День бифокальных очков (Bifocals at the Monitor Liberation Day)
• День памяти святого мученика Платона Анкирского
• Собор святых Эстонской земли
• День подолога
• День поедания красных яблок (Eat a Red Apple Day) - США
• День рождественских огней (National Christmas Lights Day) - США
• День защитной упаковки (National Package Protection Day) - США
• Среда «Выберите женщин» (Choose Women Wednesday) - США
• День учителя (Dia del Maestro) - Панама
• День работников прокуратуры - Украина
• День каракалпакского языка - Узбекистан
• День первого президента - Казахстан
• День гражданского воздушного патруля (Civil Air Patrol Day) - США
• День восстановления независимости (Dia da Restauracao da Independencia) - Португалия
• День Розы Паркс (Rosa Parks Day) - США
• День свободы и демократии (Freedom and Democracy Day) - Чад
• День национального единения (Ziua Marii Uniri) - Румыния
• День самоуправления (Self-governance Day) - Исландия
• День республики (Republic Day) - ЦАР
• День мучеников, День поминовения (Commemoration Day) - ОАЭ
• День Дамронга Ратчанубаба (Wan Damrong Rachanuphap) - Таиланд
• День раcформирования вооружённых сил (Dia de la Abolicion del Ejercito) - Коста-Рика
• День штата Нагаленд (Nagaland Statehood Day) - Индия
• Именины у Платона, Романа, Николая
• Платон и Роман Зимоуказатели (Платон и Роман насыпьте мне денег полный карман)

Важные события:

• 1 декабря 1800 года Вашингтон стал столицей Соединенных Штатов Америки
• 1 декабря 1918 года основан Центральный Аэрогидродинамический институт (ЦАГИ)
• 1 декабря 1918 года Исландия признана суверенным государством в составе Датского королевства
• 1 декабря 1945 года создана Международная демократическая федерация женщин
• 1 декабря 1996 года начал вещание телеканал «СТС»
• 1 декабря 2005 года по результатам референдума Коми-Пермяцкий автономный округ и Пермская область объединились в Пермский край

Источник: kakoysegodnyaprazdnik.ru

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