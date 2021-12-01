Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
01.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Обряд на защиту от врагов и завистников: как правильно проводить ритуал «Огненная преграда»

1:00:3912/1/2021
0

Огненная Преграда считается мощным ритуалом, который позволит защитить дом от недоброжелателей.

Ближайший удачный день для проведения мощных ритуалов выпадает на 4 декабря. Фото: Pxfuel.com
Ближайший удачный день для проведения мощных ритуалов выпадает на 4 декабря. Фото: Pxfuel.com

Ритуалы — необычный, но действенный способ изменить свою жизнь и привлечь в нее нечто хорошее: деньги, счастье, любовь, защиту, удачу или здоровье. Существуют как чрезвычайно мощные ритуалы, так и достаточно простые, для которых не требуется большой подготовки. Огненная Преграда относится к числу первых. Такой ритуал способен защитить ваш домашний очаг от рук недоброжелателей: ни пожар, ни воры не будут вам страшны.

Когда лучше всего проводить мощные ритуалы?

Если простые мистические ритуалы можно проводить в дни силы или благоприятные даты лунного календаря, то мощные следует проводить исключительно в два дня каждого месяца — новолуние и полнолуние. Ближайшее новолуние состоится 4 декабря. Этот день будет уникальным, поскольку в одни и те же сутки состоится сразу два крупных астрономических события: период новой Луны и полное солнечное затмение. Такой поток энергии будет невероятно полезен для проведения ритуала.

Для проведения Огненной Преграды понадобятся 12 свечей: 5 красных, 3 белые, 3 зеленые и 1 черная. Также необходимо приобрести мел, святую воду и соль. Проводить ритуал необходимо при сумерках, когда на небе покажется Луна.

Как провести Огненную Преграду?

Проводить ритуал следует в большом помещении — прямо в центре комнаты. Необходимо нарисовать круг с помощью мела. Свечи нужно поставить прямо на круге. Можно использовать подставки, чтобы не замарать пол. Справа должны стоять красные свечи. Спереди и сзади — зеленые. А белые — слева. В центр всего круга помещают оставшуюся свечу черного цвета. Она должна стоять в блюдце, наполненной солью.

Дальше нужно зажечь слева направо все свечи, кроме черной. Когда все свечи будут гореть, произнесите следующее:

Произносить это необходимо с закрытыми глазами в центре круга
Произносить это необходимо с закрытыми глазами в центре круга

Читать заговор можно с бумажки. После произнесенного нужно зажечь черную свечу на несколько минут. После этого ее нужно потушить вместе с остальными свечами, стоя внутри круга. Соль из блюдца вместе с черной свечой необходимо выбросить из дома. Тогда в ваш дом больше никогда не явятся недоброжелатели.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
врагиноволуниелунный календарьритуалы
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А какой ритуал ваш любимый?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Обряд на защиту от врагов и завистников: как правильно проводить ритуал «Огненная преграда»
1:00:39 12/1/2021
Обряд на защиту от врагов и завистников: как правильно проводить ритуал «Огненная преграда»
Какие страны ввели ограничения для туристов из-за омикрон-штамма. Список на 1 декабря 2021
12:55:30 12/1/2021
Какие страны ввели ограничения для туристов из-за омикрон-штамма. Список на 1 декабря 2021
Зарплата бюджетников Новосибирской области в 2021 году составила в среднем 42 606 рублей в месяц
12:38:00 12/1/2021
Зарплата бюджетников Новосибирской области в 2021 году составила в среднем 42 606 рублей в месяц
Александра Градского проводили в последний продолжительными аплодисментами и криками "браво"
12:21:50 12/1/2021
Александра Градского проводили в последний продолжительными аплодисментами и криками "браво"
Как можно надолго решить денежный вопрос именно 1 декабря: что нужно обязательно сделать?
12:00:23 12/1/2021
Как можно надолго решить денежный вопрос именно 1 декабря: что нужно обязательно сделать?
Московский бизнесмен покончил с собой на глазах у бывшей девушки во время ссоры в лесном массиве
11:47:42 12/1/2021
Московский бизнесмен покончил с собой на глазах у бывшей девушки во время ссоры в лесном массиве
Большая пресс-конференция Владимира Путина намечена на 23 декабря в очном формате
11:34:19 12/1/2021
Большая пресс-конференция Владимира Путина намечена на 23 декабря в очном формате
БердскПочему Бердск стал селом: 93 вопроса задали горожане мэру Евгению Шестернину
11:21:44 12/1/2021
Почему Бердск стал селом: 93 вопроса задали горожане мэру Евгению Шестернину
Губернатор Травников рассказал, как пройдут новогодние елки в детсадах и школах Новосибирской области
11:11:58 12/1/2021
Губернатор Травников рассказал, как пройдут новогодние елки в детсадах и школах Новосибирской области
Путин велел рассчитывать за билеты на отечественное кино «Пушкинской картой»
11:07:18 12/1/2021
Путин велел рассчитывать за билеты на отечественное кино «Пушкинской картой»