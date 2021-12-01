Обряд на защиту от врагов и завистников: как правильно проводить ритуал «Огненная преграда»

Ритуалы — необычный, но действенный способ изменить свою жизнь и привлечь в нее нечто хорошее: деньги, счастье, любовь, защиту, удачу или здоровье. Существуют как чрезвычайно мощные ритуалы, так и достаточно простые, для которых не требуется большой подготовки. Огненная Преграда относится к числу первых. Такой ритуал способен защитить ваш домашний очаг от рук недоброжелателей: ни пожар, ни воры не будут вам страшны.
Когда лучше всего проводить мощные ритуалы?
Если простые мистические ритуалы можно проводить в дни силы или благоприятные даты лунного календаря, то мощные следует проводить исключительно в два дня каждого месяца — новолуние и полнолуние. Ближайшее новолуние состоится 4 декабря. Этот день будет уникальным, поскольку в одни и те же сутки состоится сразу два крупных астрономических события: период новой Луны и полное солнечное затмение. Такой поток энергии будет невероятно полезен для проведения ритуала.
Для проведения Огненной Преграды понадобятся 12 свечей: 5 красных, 3 белые, 3 зеленые и 1 черная. Также необходимо приобрести мел, святую воду и соль. Проводить ритуал необходимо при сумерках, когда на небе покажется Луна.
Как провести Огненную Преграду?
Проводить ритуал следует в большом помещении — прямо в центре комнаты. Необходимо нарисовать круг с помощью мела. Свечи нужно поставить прямо на круге. Можно использовать подставки, чтобы не замарать пол. Справа должны стоять красные свечи. Спереди и сзади — зеленые. А белые — слева. В центр всего круга помещают оставшуюся свечу черного цвета. Она должна стоять в блюдце, наполненной солью.
Дальше нужно зажечь слева направо все свечи, кроме черной. Когда все свечи будут гореть, произнесите следующее:
Читать заговор можно с бумажки. После произнесенного нужно зажечь черную свечу на несколько минут. После этого ее нужно потушить вместе с остальными свечами, стоя внутри круга. Соль из блюдца вместе с черной свечой необходимо выбросить из дома. Тогда в ваш дом больше никогда не явятся недоброжелатели.