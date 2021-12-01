Какой сегодня церковный праздник 1 декабря 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Рождественский пост
Православные праздники 1 декабря 2021 года
Собор святых Эстонской земли
Мученика Платона Анкирского
Мучеников Романа, диакона, и отрока Варула
Народные праздники и приметыПлатон и Роман Зимоуказатели
В этот народный праздник чтится память мучеников Платона Анкирского и Романа Кесарийского. В старину люди обращались к этим святым с молитвами о достатке, после чего приступали к домашним делам. Считалось, что это должно было избавить от материальной нужды.
Люди по этому дню судили о погоде на зиму. Утро символизировало начало поры, день – середину, а вечер – окончание. Также было принято наблюдать за воронами. Если птицы ходили по дорогам, то это предвещало скорую оттепель.
Приметы- Если 1 декабря погода хорошая, то будет погожая и ранняя весна.
- Сколько раз в этот день погоде измениться, стольким же переменам и зима подвергнется.
- Оттепель при юго–западном ветре – ожидай устойчивую пасмурную, снежную погоду, без больших морозов.
- Если в этот день ржавчина на щеколде свежая появилась, то быть скорой непогоде.
- Если комар летает по комнате – ждите оттепели.
Источник: my-calend.ru