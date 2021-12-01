12.12.2021: Как загадать желание в последнюю зеркальную дату уходящего года, и что категорически нельзя делать в этот сильный день «четырех двоек и трех единиц»

12 декабря 2021 года является магической зеркальной датой. Это время как нельзя лучше подходит для улучшения своей жизни. Каждый житель Земли может загадать заветное желание. Однако чтобы оно исполнилось, нужно соблюдать ряд правил.
Что значит эта дата, с точки зрения нумерологии?
Если сложить все цифры этой даты (12.12.2021), мы получим следующее: 1+2+1+2+2+0+2+1=11. Необходимо сложить оставшиеся единички. Мы получаем двойку. В нумерологии эта цифра соответствует любви, красоте и женственности. При загадывании желания стоит учесть эти магические свойства даты, поскольку их влияние будет особо велико.
Чего нельзя делать 12 декабря?
В период зеркальной даты необходимо избегать лени. В этот день необходимо хорошо потрудиться и добиться каких-то результатов. Также ни в коем случае нельзя вступать в конфликты и споры с окружающими людьми. Из-за мощной энергетики любые отношения могут быстро прекратиться. Именно поэтому стоит быть лояльнее к словам окружающих. Кроме этого, рекомендуется отказаться от сквернословия. Особенно в адрес других людей. Такие слова могут вернуть в виде невезения к сказавшему или даже подумавшему.
Как загадать желание в зеркальную дату?
Чтобы загадать желание 12 декабря, понадобится зеркало, окно или любой другой предмет, имеющий отражение. Чем больше он будет, тем лучше. На нем необходимо написать дату «12.12.2021». Изобразить зеркальную дату можно как фломастером, так и помадой. Главное чтобы все было хорошо видно. После этого необходимо детально представить то, что вы хотите. Желательно загадывать желание с учетом нумерологического значения этого дня. После этого нужно стереть дату и написать магическую цифру этой даты — двойку. Необходимо увидеть в отражении себя и вновь представить желаемое. В этот момент нужно внимательно смотреть на цифры, после чего не стирайте двойку до окончания зеркальной даты. Энергетика, вложенная в это изображение, должна впитаться вашим домом и стать частью вашей жизни.
Отметим, что в декабре наступит еще одна магическая дата, состоящая из единиц и двоек: 21.12.2021.