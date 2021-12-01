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Что подарить мужу и жене на Новый 2022 год – в праздничную ночь 31 декабря: варианты ярких подарков

4:00:0712/1/2021
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Дарить подарок своей второй половинке стоит с учетом нравов Водяного Тигра — будущего покровителя 2022 года.

31 декабря этого года потребует особенных подарков. Фото: Pxfuel.com
31 декабря этого года потребует особенных подарков. Фото: Pxfuel.com

Сегодня наступил первый месяц зимы. А это означает, что до наступления Нового года осталось совсем немного. Уже сейчас стоит начать хотя бы задумываться о том, что подарить своим друзьям, родным и, конечно же, любимым. Порой сложно выбрать подарок для второй половинки. Но в этот раз стоит прислушаться к советам Водяного Тигра — следующего покровителя года.

Водяной Тигр является крайне необычным зверем и покровителем года. Он с негодованием относится ко всему ненастоящему, искусственному и лишенному жизни — речь идет как о вещах, так и о людях. Именно поэтому подарок должен быть сделан как от сердца, так и с учетом любви Тигра к натуральному. Такая любовь к естеству не ограничивается одними подарками. Новогоднюю ночь следует отметить в одежде из натуральных материалов с легким макияжем и нежным маникюром. А свой дом к празднику нужно украшать без добавления искусственных элементов — елочка, деревянные фигурки, бумажные снежинки, зверята, Дед Мороз, Снегурочка и, разумеется, сам Тигр. Это прекрасное время для реализации своей фантазии.

Что подарить в новогоднюю ночь этого года?

В качестве подарка также стоит выбирать что-то живое. Это может быть как натуральный свитер с узорами оленей, что является не только отличным подарком для зимы и Нового года, но и прекрасно свяжется с любовью Тигра. Любимой женщине можно подарить набор для ухода или косметику из натуральных компонентов. Что касается естественного — тут все просто.

Также важной чертой Тигра является целеустремленность и гордость за себя. Верным решением в таком случае может быть подарок, связанный с развитием творчества, хобби или своих знаний: мольберт, гитара, литература, телескоп и другие подарки, помогающие развитию человека как личности.

Кроме этого, Тигр очень любит свободу. Идеальным решением будет поездка за город, на природу или покупка билетов в другую страну. В таком случае вы и ваш партнер почувствуете себя свободными и завоюете доверие Водяного Тигра. Тем самым вы получите его защиту на будущий 2022 год.

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праздникиновогодняя ночьводяной тигр
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