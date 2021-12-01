В России изменили срок действия ПЦР-теста на коронавирус с 72 часов до 48 из-за нового штамма «омикрон»

В России изменился срок работы ПЦР-теста на коронавирус. Это связано с новым штаммов коронавируса омикрон, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова 30 ноября во время заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. Теперь тест будет действовать 48 часов, а не 72 как было ранее.
Такие выводы приняты в связи с тем, что новый штамм весьма заразен, при этом организм быстрее реагирует на коронавирус этого вида. Попова также подчеркнула, что все российские ПЦР-тесты в состоянии оперативно выявлять омикрон. Но все же ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора придумал новую систему, которая может выявлять именно омикрон.
Как ранее сообщал "Курьер.Среда", впервые новый штамм коронавируса выявили в Ботсване и ЮАР около 20 ноября. Штамм B.1.1.529, он же омикрон, содержит в себе несколько десятков мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Предполагается, что такой вид коронавируса мог появиться в организме человека, у которого ослаблен иммунитет. Например, больного СПИДом.