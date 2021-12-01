В Новосибирске рабочего завалило землей в траншее. Он умер

В Новосибирске рабочий скончался при проведении земельных работ. Все случилось на территории военного городка в Октябрьском районе города. Смерть мужчины случилась еще на прошлой неделе, но сообщается о ней только сейчас. Известно, что погибшего завалило землей в траншее. Он находился под землей, на глубине трех метров. Трагедия, в результате которой скончался 61-летний рабочий, произошла из-за обвала грунта. Сейчас органами правопорядка проводится проверка по факту данного инцидента.
Напомним, ранее Курьер.Среда писал, что в Мурманской областной взорвался баллон с газом. Инцидент случился в инфекционном отделении медучреждения из-за неисправности сооружения. В результате происшествия никто из пациентов и сотрудников учреждения не пострадал. В региональном управлении заявили, что в отделении сорвало редуктор, из-за чего произошёл выброс с хлопком сжатого кислорода из баллона.