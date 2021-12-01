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Регионы России начал внедрять режим QR-кодов с 1 декабря 2021 года. Где он появился, рассказываем

2:50:1112/1/2021
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Такие меры введены на территории Калмыкии, Орловской, Челябинской, Омской области, Хабаровского края и города-курорта Сочи.

Режим QR-кодов начинает действовать в стране. Фото: Pixabay.com

В России с 1 декабря начинает действовать система QR-кодов в ряде регионов. В Число таких вошли Калмыкия, Орловская, Челябинская, Омская области, Хабаровский край и город-курорт Сочи. В каждом из регионов придется предоставлять QR-код о вакцинации от коронавируса при входе в различные заведения. Например, в Сочи в административные здания города теперь без такого документа не пройти. Также наличие QR-кодов будет спрашиваться при попытке попасть в торговые центры, рестораны, а также на входе в объекты торговли, фитнес-центры и на конгрессно-выставочные мероприятия.

Войти в такие учреждения смогут и люди, которые имею справку о перенесенном заболевании или документ, подтверждающий наличие медотвода. Также на территории города теперь будут работать дополнительные помещения, в которых будет осуществляться вакцинация населения. Ограничительные меры усилены из-за предстоящих праздничных дней. Большинство россиян приедут в Сочи на новогодние праздники.

А вот в Калмыкии QR-коды будут требовать у граждан, которые захотят попасть в кафе, музеи, салоны красоты, а также непродовольственные магазины площадью более 100 «квадратов». Также Подтвердить прохождение вакцинации от COVID-19 нужно будет при входе в «организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие деятельность по предоставлению мест для временного проживания».

Также режим QR-кодов вводится в Орловской области, там будут их требовать у всех, кто имеет достаточный титр антител. Губернатор региона Андрей Клычков дал поручение, утвердить необходимы минимум такого показателя, а также составить список медицинских учреждений, которые будут заниматься выдачей таких документов. В планах у правительства региона, довести систему до формирования QR-кодов на сайте. Жителям регионов будут выдаваться коды после сдачи анализов крови, либо по электронной почте с результатами анализов.

Челябинская область отличилась тем, что ее руководители ввели режим QR-кодов для посетителей заведений общественного питания: кафе и рестораны. Такие меры ограничения из-за пандемии коронавируса продлятся с 1 декабря по 9 января. Они будут распространятся на всех совершеннолетних граждан. Однако меры не будут касаться заведений, которые оказывают услуги для работников организаций, а также пассажирам и провожающим на территории аэропортов и железнодорожных вокзалов.

Также руководство Челябинской области решило ввести обязательную вакцинацую от коронавируса. ТАким образом, прививку должны поставить все жители региона старше 60 лет и студенты, которым уже исполнилось 18 лет.

В Омской области начали действовать ограничительные меры в органах государственной и муниципальной власти, ограничения коснутся только государственных и муниципальных служащих. На территории региона разрешена работа заведений общественного питания, но ход в такие места осуществляется строга по QR-кодам. С 1-го по 15-е декабря будет прекращена деятельность детских центров.

в Хабаровском крае нужно будет предъявить справку о перенесенном заболевании, медотвод либо QR-код о вакцинации от коронавируса при вылете в любой из районов Хабаровского края на местных авиалиниях, при входе в административные учреждения, при входе в Контрольно-счетную палату, избирком, в аппарат уполномоченного по правам ребенка, защите прав предпринимателей, а также детского омбудсмена. Помимо Qr-кода нужно будет предоставить и документ, удостоверяющий личность. Также вход невакцинированным гражданам будет закрыт на железнодорожные вокзалы и в аэропорты региона.

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прививкакоронавирусqr кодыВакцинация.
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