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Власть России прокомментировала введение штрафов за отказ вакцинации против коронавируса

3:05:3512/1/2021
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Песков высказался о планах представителей власти Австрии, которые хотят ввести штрафные санкции для антиваксеров.

Песков высказался о штрафах за отказ от вакцинации от ковида. Фото: Pixabay.com
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что введение штрафов для лиц, которые отказываются от прохождения вакцинации от коронавируса невозможно. Так он высказался о планах представителей власти Австрии, которые хотят ввести штрафные санкции для антиваксеров. Сумма штрафов будет составлять от 3 600 евро до 7 200 евро. Также известно, что Австрия может стать первой из стран Евросоюза, в которой будет введена обязательная вакцинация. По данным СМИ, прививки станут обязательными с февраля 2022 года, а сейчас обсуждается необходимый законопроект.

– Мы исключаем подобные варианты, штрафовать россиян за отказ от вакцинации от коронавируса никто не будет, – сказал Песков.

Напомним, ранее Курьер.Среда писал, что в Новосибирске 61-летнего рабочего насмерть завалило землей. Он выполнял земельные работы, находясь в траншее глубиной в три метра. По предварительным данным, трагедия произошла из-за того, что обвалился грунт. Трагедия произошла еще на прошлой неделе, однако известно о ней стало только сейчас.

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прививкаштраф вакцинаДмитрий Песков
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