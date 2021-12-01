Власть России прокомментировала введение штрафов за отказ вакцинации против коронавируса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что введение штрафов для лиц, которые отказываются от прохождения вакцинации от коронавируса невозможно. Так он высказался о планах представителей власти Австрии, которые хотят ввести штрафные санкции для антиваксеров. Сумма штрафов будет составлять от 3 600 евро до 7 200 евро. Также известно, что Австрия может стать первой из стран Евросоюза, в которой будет введена обязательная вакцинация. По данным СМИ, прививки станут обязательными с февраля 2022 года, а сейчас обсуждается необходимый законопроект.
– Мы исключаем подобные варианты, штрафовать россиян за отказ от вакцинации от коронавируса никто не будет, – сказал Песков.
Напомним, ранее Курьер.Среда писал, что в Новосибирске 61-летнего рабочего насмерть завалило землей. Он выполнял земельные работы, находясь в траншее глубиной в три метра. По предварительным данным, трагедия произошла из-за того, что обвалился грунт. Трагедия произошла еще на прошлой неделе, однако известно о ней стало только сейчас.