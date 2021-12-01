В Бердске коронавирус нашли у 15 горожан за сутки на 1 декабря. Полная статистика по зараженным в первый день зимы

В Бердске за 24 часа было выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом. Также сейчас под наблюдением медиков находятся 1076 жителей города. Результатов ПЦР-тестов ожидает 451 человек. А вот выздороветь и выписаться из медучреждений удалось 2824 жителям Бердска. Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в городе составляет 3179 человек, такие данные предоставил оперативный штаб по борьбе с COVID-19 по региону.
Также были выявлены и случаи заражения в учреждениях образовательного направления. Там заболели два сотрудника и 64 воспитанника. Из них в школах –39, а в детских садах – 24. Общее число контактных лиц среди работников и учащихся в такой сфере составило 1453, 986 школьников и 467 – в садах. Не обошлось и без заведений, которым пришлось приостановить свою деятельность из-за пандемии коронавируса. В школах города начался карантин в 37 классах, а в детских садах закрыли 24 группы. По ОРВИ закрыты 33 класса и 9 групп в детских садах. Одно учреждение полностью приостановило свою деятельность ДОО №8, там перестал работать корпус, который был расположен по улице Герцана, 16.
Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможное введение штрафов за отказ от вакцинации на территории России. По словам представителя главы, такое действие не будет осуществляться.