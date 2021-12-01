Документы администрации Бердска: решение №29 Границы территории, на которой учреждается территориальное общественное самоуправление «Авиаторов-2»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БЕРДСКА ПЯТОГО СОЗЫВА Р Е Ш Е Н И Е
(третья сессия) 18 ноября 2021 года № 29
Об установлении границ территории ТОС «Авиаторов-2»
Рассмотрев обращение инициативной группы граждан по созданию ТОС «Авиаторов-2» и об установлении границ территории, на которой предполагается осуществлять территориальное общественное самоуправление, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Положения о территориальном общественном самоуправлении в городе Бердске, утвержденного решением Совета депутатов города Бердска четвертого созыва от 07.11.2019 № 328, руководствуясь статьей 16 Устава города Бердска, Совет депутатов города Бердска
РЕШИЛ:
1. Установить границы территории, на которой учреждается территориальное общественное самоуправление «Авиаторов-2», согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в соответствии с частью 5 статьи 25 Устава городского округа города Бердска Новосибирской области и разместить на официальном сайте администрации города Бердска.
3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по законодательству и местному самоуправлению.
Глава города Бердска Председатель Совета депутатов
_______________/Е.А. Шестернин ________________/В.А. Голубев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов
города Бердска пятого созыва
от 18.11.2021 № 29
Границы территории, на которой учреждается территориальное общественное самоуправление «Авиаторов-2»
ТОС «Авиаторов-2» осуществляет свою деятельность в границах следующей территории: по меже земельных участков, на которых расположены жилые дома № 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 80, 82, 84, 86 по улице Авиаторов города Бердска. В территориальное общественное самоуправление «Авиаторов-2» входят следующие дома: Ул.Авиаторов: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 80, 82, 84, 86.