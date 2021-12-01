В Новосибирске школьница провалилась в шахту лифта в заброшенном здании

В Новосибирске 10-классница провалилась в шахту в одном из заброшенных зданий города. Все случилось 29 ноября. Как пояснила 16-летняя, она гуляла в одном из заброшенных зданий в Калининском районе города. Однако в помещении было темно и из-за этого ученица споткнулась и упала в лифтовую шахту. В результате падения девочка была госпитализирована в городскую клиническую больницу № 25. Медики диагностировали у пациентки множественные травмы и ушибы.
– Здание, в котором находилась девушка, не эксплуатируется и является заброшенным. Пострадавшая упала с высоты седьмого этажа. Она получила такие травмы, как закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, открытый перелом правой бедренной кости и перелом носа, сообщают в ведомстве.
Сейчас сотрудники Следственного комитета России проводят проверку по факту данного происшествия. По ее результатам будет приниматься дальнейшее решение.
Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что первый регион в России объявил о введении режима QR-кодов при осуществлении авиаперелетов. В Хабаровском крае нужно будет предъявить QR-код на этапе посадки на борт. Но допускать к перелетам будут и невакцинированных граждан, при строгом соблюдении мер безопасности.