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Выплата 10 000 рублей семьям с детьми к Новому году-2022: Владимир Путин может сделать заявление на большой пресс-конференции в декабре

4:40:5412/1/2021
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Владимир Путин отметил, что все трудности прямым образом влияют на людях. Именно поэтому правительство намерено поддерживать граждан. А особенно пенсионеров и семей с детьми.

Владимир Путин обрадовал россиян. Фото: Кремлин.ру

В сердцах миллионов родителей России затеплилась надежда на то, что к Новому году-2022 они получат очередную поддержку от государства. Как ранее сообщал "Курьер.Среда", 30 ноября Владимир Путин выступал на инвестиционном форуме "Россия зовет". В тот же день он заявил, что сегодня для России приоритет - это помощь пострадавшим от пандемии коронавируса россиянам и отраслям.

Владимир Путин отметил, что все трудности прямым образом влияют на людей. Именно поэтому правительство намерено поддерживать граждан. А особенно пенсионеров и семьи с детьми.

Ранее глава государства говорил, что эти категории граждан могут снова получить финансовую поддержку в рамках единовременной помощи. Отмечается, что в бюджете страны есть на это финансирование.

- Конечно, это не исчерпывающий перечень мер по поддержке граждан. Исходя из наших финансовых возможностей, будем прорабатывать и другие решения на этот счет, — сказал президент.
Вероятно всего, к 31 декабря 2021 года семьи с детьми получат выплату в размере 10 000 рублей. Об этом Владимир Путин может заявить в ходе большой пресс-конференции, которая намечена на декабрь.

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выплатаНовый год.пособие детям
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