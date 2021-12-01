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Документы администрации Бердска: решение №22 О признании утратившим силу решения Совета депутатов города Бердска от 18.02.2010 № 629 «Об утверждении Положения об осуществлении муниципального контроля (надзора) на территории города Бердска»

4:16:3612/1/2021
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Решение Совета депутатов Бердска от 18 ноября 2021 года № 22 О признании утратившим силу решения Совета депутатов города Бердска от 18.02.2010 № 629 «Об утверждении Положения об осуществлении муниципального контроля (надзора) на территории города Бердска».

Документы администрации Бердска

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БЕРДСКА ПЯТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е
(третья сессия) 18 ноября 2021 года № 22

О признании утратившим силу решения Совета депутатов города Бердска
от 18.02.2010 № 629 «Об утверждении Положения об осуществлении муниципального контроля (надзора) на территории города Бердска»

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом города Бердска Совет депутатов города Бердска
РЕШИЛ:
1. Признать утратившими силу решения Совета депутатов города Бердска:
1) от 18.02.2010 № 629 «Об утверждении Положения об осуществлении муниципального контроля (надзора) на территории города Бердска»;
от 29.09.2010 № 713 «О внесении изменений в Положение об осуществлении муниципального контроля (надзора) на территории города Бердска, утвержденное решением Совета депутатов города Бердска от 18.02.2010 № 629»;
2) от 22.12.2011 № 122 «О протесте прокурора города Бердска от 18.11.2011 № 2-12-2011 на решение Совета депутатов от 18.02.2010 № 629»;
3) от 01.03.2012 № 148 «О протесте прокурора города Бердска от 10.02.2012 № 2-04-12 на решение Совета депутатов от 18.02.2010 № 629».
2. Опубликовать настоящее решение в соответствии с частью 5 статьи 25 Устава городского округа города Бердска Новосибирской области и разместить на официальном сайте администрации города Бердска.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2022 года.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет по законодательству и местному самоуправлению.

Глава города Бердска Председатель Совета депутатов

______________ /Е.А. Шестернин _______________/В.А. Голубев

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