Документы администрации Бердска: решение №21 О внесении изменений в Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, действующих на постоянной основе, и муниципальных служащих в органах местного самоуправления города Бердска, утвержденное решением Совета депутатов города Бердска от 20.09.2018 № 199

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БЕРДСКА ПЯТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е
(третья сессия) 18 ноября 2021 года № 21
О внесении изменений в Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, действующих на постоянной основе,
и муниципальных служащих в органах местного самоуправления города Бердска, утвержденное решением Совета депутатов города Бердска
от 20.09.2018 № 199
Руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской области от 31.01.2017 № 20-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и (или) содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области», Уставом города Бердска, Совет депутатов города Бердска
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, действующих на постоянной основе, и муниципальных служащих в органах местного самоуправления города Бердска, утвержденное решением Совета депутатов города Бердска от 20.09.2018 № 199 следующие изменения:
1) в пункте 2 раздела III цифры «2687» заменить цифрами «2792»;
2) в пункте 2 раздела IV цифры «2687» заменить цифрами «2792»;
3) изложить таблицу пункта 10 раздела IV в следующей редакции:
2. Опубликовать настоящее решение в соответствии с частью 5 статьи 25 Устава городского округа города Бердска Новосибирской области и разместить на официальном сайте администрации города Бердска.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2021.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет по законодательству и местному самоуправлению.
Глава города Бердска Председатель Совета депутатов
_______________ / Е.А.Шестернин ________________/ В.А. Голубев