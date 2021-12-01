Документы администрации Бердска: решение №20 Схема расположения элементов улично-дорожной сети расположенных в границах кадастрового квартала 54:32:010822

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БЕРДСКА ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
(третья сессия) 18 ноября 2021 года № 20
О присвоении почетных наименований элементам улично-дорожной сети, расположенным в границах кадастрового квартала 54:32:010822
Руководствуясь статьёй 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с положением «О присвоении наименований городским объектам в городе Бердске», утверждённым решением Совета депутатов города Бердска от 20.04.2010 № 669, учитывая решения комиссии по топонимике города Бердска № 4, 5, 6 от 18.08.2021, в честь героя Советского Союза Валерия Павловича Чкалова, героя социалистического труда Советского Союза Александра Николаевича Шкулова, героя Советского Союза Германа Степановича Титова, Совет депутатов города Бердска
РЕШИЛ:
1. Присвоить почетное наименование элементу улично - дорожной сети, расположенному в границах кадастрового квартала 54:32:010822 - «улица Валерия Чкалова» (согласно приложению).
2. Присвоить почетное наименование элементу улично - дорожной сети, расположенному в границах кадастрового квартала 54:32:010822 - «улица Александра Шкулова» (согласно приложению).
3. Присвоить почетное наименование элементу улично - дорожной сети, расположенному в границах кадастрового квартала 54:32:010822 - «улица Германа Титова» (согласно приложению).
4. Опубликовать настоящее решение в соответствии с частью 5 статьи 25 Устава городского округа города Бердска Новосибирской области и разместить на официальном сайте администрации города Бердска.
5. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по законодательству и местному самоуправлению.
Глава города Бердска Председатель Совета депутатов
_________________ Е.А. Шестернин ________________ В.А.Голубев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов
города Бердска пятого созыва
от 18.11.2021 № 20
Схема расположения элементов улично-дорожной сети расположенных
в границах кадастрового квартала 54:32:010822