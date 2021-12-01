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В поселке под Новосибирском 1 декабря похоронят убитого в магазине из-за водки «грабителя»

6:05:4812/1/2021,Дарья Костина
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25 ноября два многодетных отца в алкогольном опьянении решили продолжить вечер, пошли в местный магазин после его закрытия, добывать «горючее» для настроения, однако вломится в торговую точку помешал хозяин Валентин.

В единственном посёлке многодетных семей нет ни своего ФАПа, ни участкового. Фото: vk.com/mnogodetnayaskazka
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Похороны знаменитого режиссера Владимира Наумова состоятся 2 декабря на Новодевичьем кладбище

Похороны знаменитого режиссера Владимира Наумова состоятся 2 декабря на Новодевичьем кладбище«Валентин - убийца человека, у которого недавно родился ребенок»: Родственник застреленного вора хозяином магазина в поселке Ложок рассказал свою версию трагедииЕщё 1128 новости

Сегодня, 1 декабря, в посёлке многодетных - Ложок Новосибирской области, пройдут похороны грабителя, которого хозяин местного магазина застрелил из ружья в конце ноября. Ранее «Курьер.Среда» рассказывал об этой истории в маленьком поселении на 70 домов: поздним вечером 25 ноября два многодетных отца в алкогольном опьянении решили продолжить вечер, пошли в местный магазин после его закрытия, добывать «горючее» для настроения, однако вломится в торговую точку помешал хозяин Валентин. В какой-то момент, слов для решения ситуации оказалась недостаточно. Хозяин магазина достал ружьё и выстрелил несколько раз. В итоге один из грабителей умер на месте. В беседе с «Курьер.Среда» родные погибшего рассказывали, что в посёлке нет элементарного ФАПа и своего участкового. По их мнению, жизнь мужчины можно было спасти, но скорая помощь приехала лишь через два часа.
Расследованием уголовного дела занимаются Следственный комитет.

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Ложокружьепосёлок многодетныхзастрелили мужчину
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Виновен ли хозяин местного магазина или все произошедшее - случайность?

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