Документы администрации Бердска: решение №19 Порядок подготовки и утверждения документации по планировке территории города Бердска, внесения в нее изменений и ее отмены

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БЕРДСКА ПЯТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е
(третья сессия) 18 ноября 2021 года № 19
О порядке подготовки и утверждения документации по планировке территории города Бердска, внесения в нее изменений и ее отмены
В соответствии с частью 20 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Бердска, Совет депутатов города Бердска
РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок подготовки и утверждения документации по планировке территории города Бердска, внесения в нее изменений и ее отмены (приложение).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов города Бердска от 14.06.2012 № 184 «О Порядке подготовки документации по планировке территории города Бердска в новой редакции».
3. Опубликовать настоящее решение в соответствии с частью 5 статьи 25 Устава городского округа города Бердска Новосибирской области и разместить на официальном сайте администрации города Бердска.
4. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по градостроительству и городскому хозяйству.
Глава города Бердска
______________ /Е.А.Шестернин
Председатель Совета депутатов
_______________/В.А.Голубев
Приложение
к решению Совета депутатов города Бердска пятого созыва
от 18.11.2021 № 19
Порядок подготовки и утверждения документации по планировке территории города Бердска, внесения в нее изменений и ее отмены
1. Общие положения
1.1. Порядок подготовки и утверждения документации по планировке территории города Бердска, внесения в нее изменений и ее отмены (далее - Порядок) определяет процедуру подготовки и утверждения документации по планировке территории применительно к территории города Бердска (далее - документация по планировке территории, документация), внесения изменений в документацию по планировке территории, порядок отмены такой документации или ее отдельных частей, порядок признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению.
1.2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территории города Бердска, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
1.3. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании Генерального плана города Бердска Новосибирской области, Правил землепользования и застройки города Бердска (за исключением подготовки документации по планировке территории, предусматривающей размещение линейных объектов) в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, комплексными схемами организации дорожного движения, требованиями по обеспечению эффективности организации дорожного движения, указанными в части 1 статьи 11 Федерального закона «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», требованиями технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ зон с особыми условиями использования территорий, если иное не предусмотрено частью 10.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - Градостроительный кодекс).
1.4. Видами документации по планировке территории являются:
- проект планировки территории;
- проект межевания территории.
1.5. Проект планировки территории является основой для подготовки проекта межевания территории, за исключением случаев, предусмотренных частью 5 статьи 41 Градостроительного кодекса. Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки или в виде отдельного документа.
2. Подготовка и утверждение документации по планировке территории
2.1. Решение о подготовке документации по планировке территории применительно к территории города Бердска, за исключением случаев, указанных в частях 2 - 4.2 и 5.1, 5.2 статьи 45 Градостроительного кодекса, принимается администрацией города Бердска (далее - администрация).
2.2. Решение о подготовке документации по планировке территории принимается администрацией по собственной инициативе либо на основании предложений физических или юридических лиц (далее - инициатор) о подготовке документации по планировке территории и оформляется постановлением администрации.
2.3. Принятие администрацией решения о подготовке документации по планировке территории не требуется в случае подготовки документации по планировке территории лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса (далее - заинтересованные лица), либо в случае, предусмотренном частью 12.12 статьи 45 Градостроительного кодекса.
Решения о подготовке документации по планировке территории заинтересованными лицами принимаются самостоятельно.
Заинтересованные лица, принявшие решение о подготовке документации по планировке территории, в течение десяти дней со дня принятия такого решения направляют уведомление о принятом решении Главе города Бердска.
2.4. В целях принятия решения о подготовке документации по планировке территории инициатор направляет в администрацию предложение о подготовке документации по планировке территории (далее - предложение инициатора), в котором указывается:
- вид разрабатываемой документации по планировке территории;
- вид и наименование планируемого к размещению объекта капитального строительства, его основные характеристики;
- вид разрешенного использования предлагаемых к образованию земельных участков (в случае подготовки проекта межевания территории);
- источник финансирования работ по подготовке документации по планировке территории.
К предложению инициатора прилагаются:
- копия документа, удостоверяющего личность инициатора или представителя инициатора;
- доверенность, выданная представителю инициатора, оформленная в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица, предъявляет документ, удостоверяющий его личность, и сообщает реквизиты свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а представитель юридического лица предъявляет также документ, подтверждающий его полномочия действовать от имени этого юридического лица, или копию этого документа, заверенную печатью и подписью руководителя этого юридического лица;
- схема границ территории в городе Бердске;
- проект задания на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации для подготовки документации по планировке территории требуется выполнение инженерных изысканий).
В случае отказа в принятии решения о подготовке документации по планировке территории задание на выполнение инженерных изысканий возвращается инициатору без утверждения.
Инициатор вправе по своей инициативе представить иную информацию.
2.5. Администрация в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения предложения инициатора осуществляет его проверку на соответствие требованиям пункта 2.4 настоящего Порядка и по ее результатам принимает решение о подготовке документации по планировке территории либо отказывает в принятии такого решения с указанием причин отказа, о чем в письменной форме уведомляет инициатора.
2.6. Подготовку проекта постановления администрации о подготовке документации по планировке территории осуществляет управление градостроительства администрации.
В постановлении администрации о подготовке документации по планировке территории указываются:
- задание на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации для подготовки документации по планировке территории требуется выполнение инженерных изысканий);
- схема границ территории, в отношении которой принимается решение о подготовке документации по планировке территории;
- содержание документации по планировке территории;
- срок подготовки документации по планировке территории;
- срок, в течение которого физические и юридические лица вправе представить в администрацию предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории, который должен составлять не менее 14 (четырнадцати) календарных дней.
Указанное постановление администрации в течение трех дней со дня принятия подлежит официальному опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов Уставом города Бердска, и размещению на официальном сайте администрации города Бердска.
2.7. Со дня опубликования постановления администрации управление градостроительства администрации в срок, указанный в пункте 2.6 Порядка, осуществляет прием предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории. Предложения представляются в администрацию в письменном виде.
2.8. Подготовка документации по планировке территории в границах города Бердска, за исключением случаев, указанных в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса, в соответствии с заданием на разработку документации по планировке территории обеспечивается администрацией.
Для осуществления подготовки документации по планировке территории администрация привлекает лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
Финансирование подготовки документации по планировке территории администрацией производится за счет средств бюджета города Бердска.
Подготовка документации по планировке территории может осуществляться физическими и юридическими лицами за счет собственных средств.
2.9. Заинтересованные лица осуществляют подготовку документации по планировке территории самостоятельно или привлекаемыми организациями, в соответствии с требованиями, указанными в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса, и направляют ее для утверждения в администрацию.
В данном случае подготовка документации по планировке территории осуществляется указанными лицами за счет собственных средств. Расходы, потраченные на подготовку документации по планировке территории, возмещению не подлежат.
2.10. В течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня поступления в администрацию документации по планировке территории осуществляется ее проверка на соответствие требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса.
Проверка такой документации проводится управлением градостроительства администрации.
По результатам проверки управление градостроительства администрации обеспечивает:
- рассмотрение документации по планировке территории на публичных слушаниях или общественных обсуждениях;
- принятие решения об утверждении документации по планировке территории в случаях, если в соответствии с Градостроительным кодексом публичные слушания или общественные обсуждения не проводятся;
- принятие решения об отклонении документации в случае несоответствия требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса, и направление ее на доработку.
2.11. Проекты планировки территории и проекты межевания территории до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях или общественных обсуждениях, за исключением случаев, установленных Градостроительным кодексом.
Публичные слушания или общественные обсуждения по проекту планировки территории и проекту межевания территории проводятся в соответствии с порядком организации и проведения в городе Бердске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности с учетом статей 5.1, 46 Градостроительного кодекса.
Срок проведения публичных слушаний или общественных обсуждений со дня оповещения жителей города Бердска об их проведении до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.
2.12. С учетом протокола и заключения о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений по проекту планировки территории, проекту межевания территории принимается решение об утверждении документации по планировке территории либо об отклонении такой документации и направлении ее на доработку не позднее чем через 20 (двадцать) рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений, а в случае, если публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии с Градостроительным кодексом не проводятся, в срок, указанный в пункте 2.11 настоящего Порядка.
Основанием для отклонения документации по планировке территории и направления ее на доработку в отношении лиц, указанных в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса, является несоответствие такой документации требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса. В иных случаях отклонение представленной такими лицами документации по планировке территории не допускается.
Документация по планировке территории утверждается постановлением администрации.
Подготовку проекта постановления администрации об утверждении документации по планировке территории и иной документации, указанной в пункте 2.12 настоящего Порядка, осуществляет управление градостроительства администрации.
2.13. Постановление об утверждении документация по планировке территории подлежит официальному опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов Уставом города Бердска, и размещению на официальном сайте администрации города Бердска, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня издания данного постановления.
2.14. Документация по планировке территории может быть оспорена в судебном порядке.
3. Внесение изменений в документацию по планировке территории, ее отмена
3.1. Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается путем утверждения ее отдельных частей в соответствии с настоящим Порядком.
3.2. В целях внесения изменений в документацию по планировке территории инициатор направляет в администрацию предложение о внесении изменений в документацию по планировке территории, в котором указываются: вид документации по планировке территории, в которую вносятся изменения, реквизиты (номер и дата) решения об утверждении документации по планировке территории, мотивированное обоснование необходимости внесения изменений в документацию по планировке территории.
3.3. В случае внесения изменений в проект планировки территории и (или) проект межевания территории путем утверждения их отдельных частей публичные слушания или общественные обсуждения проводятся применительно к таким утверждаемым частям.
3.4. Отмена документации по планировке территории, ее частей, а также признание отдельных частей такой документации не подлежащими применению осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании постановления администрации.
Постановление администрации об отмене документации по планировке территории, ее частей, а также признание отдельных частей такой документации не подлежащими применению подлежит официальному опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов Уставом города Бердска, и размещению на официальном сайте администрации города Бердска.