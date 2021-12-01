Документы администрации Бердска: решение №18 О внесении изменений в Положение о Контрольно-счетной палате города Бердска, утвержденное решением Совета депутатов города Бердска от 19.06.2008 № 408

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БЕРДСКА ПЯТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е
(третья сессия) 18 ноября 2021 года № 18
О внесении изменений в Положение о Контрольно-счетной палате города Бердска, утвержденное решением Совета депутатов города Бердска
от 19.06.2008 № 408
В целях приведения муниципального правового акта города Бердска в соответствие Федеральному закону от 07.02.2011 № 6-ФЗ (ред. от 01.07.2021 № 255-ФЗ) «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 01.07.2021 № 255-ФЗ) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов города Бердска
РЕШИЛ:
1. Внести в положение о Контрольно-счетной палате города Бердска, утвержденное решением Совета депутатов города Бердска от 19.06.2008 № 408, следующие изменения:
1.1. Статью 1 дополнить частью 6.1. следующего содержания:
«6.1. Контрольно-счетная палата может учреждать ведомственные награды и знаки отличия, утверждать положения об этих наградах и знаках, их описания и рисунки, порядок награждения».
1.2. Статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Основные полномочия Контрольно-счетной палаты
1. Контрольно-счетная палата осуществляет следующие полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств местного бюджета, а также иных средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
2) экспертиза проектов решений Совета депутатов о бюджете города Бердска, проверка и анализ обоснованности его показателей, иных нормативных правовых актов города Бердска, регулирующих бюджетные правоотношения;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города Бердска, контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям составления и представления бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств города Бердска, годового отчета об исполнении бюджета города Бердска;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности города Бердска, управления и распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдением установленного порядка формирования такой собственности, управления и распоряжения такой собственностью (включая исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности);
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета города Бердска, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета города Бердска и имущества, находящегося в муниципальной собственности;
7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования, экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов местного бюджета, а также муниципальных программ (проектов муниципальных программ);
8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в городе Бердске, в том числе подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации и муниципальных правовых актов города Бердска, регулирующих бюджетные правоотношения;
9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения местного бюджета в текущем финансовом году, ежеквартальное представление информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в Совет депутатов города Бердска и Главе города Бердска;
10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга города Бердска, за привлечением и использованием кредитов, получаемых администрацией города Бердска;
11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития города Бердска, предусмотренных документами стратегического планирования муниципального образования, в пределах компетенции Контрольно-счетной палаты;
12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
13) подготовка предложений по совершенствованию осуществления главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета внутреннего финансового аудита;
14) возбуждение дел об административных правонарушениях в соответствии с законодательством Российской Федерации;
15) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, Уставом города Бердска и нормативными правовыми актами Совета депутатов города Бердска.».
1.3. В статье 3 после слова «независимости» дополнить словом «, открытости».
1.4. Статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Состав Контрольно-счетной палаты
1. Контрольно-счетная палата города Бердска образуется в составе председателя и аппарата Контрольно-счетной палаты. Уставом города Бердска в составе Контрольно-счетной палаты предусмотрена должность заместителя председателя Контрольно-счетной палаты, а также должность аудитора Контрольно-счетной палаты.
2. Председатель, заместитель председателя и аудитор Контрольно-счетной палаты замещают муниципальные должности.
3. Срок полномочий председателя, заместителя председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты составляет 6 лет.
4. В состав аппарата Контрольно-счетной палаты входят инспекторы и иные штатные работники. На инспекторов Контрольно-счетной палаты возлагаются обязанности по организации и непосредственному проведению внешнего муниципального финансового контроля.
5. Права, обязанности и ответственность должностных лиц Контрольно-счетной палаты определяются Федеральным законом от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», законодательством о муниципальной службе, трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
6. Штатная численность Контрольно-счетной палаты определяется решением Совета депутатов города Бердска по представлению председателя Контрольно-счетной палаты. Штатная численность Контрольно-счетной палаты может быть изменена Советом депутатов с целью приведения ее в соответствие с объемом и учетом необходимости выполнения возложенных законодательством полномочий, обеспечения организационной и функциональной независимости.
7. Структура и штатное расписание Контрольно-счетной палаты утверждаются председателем Контрольно-счетной палаты, исходя из возложенных на Контрольно-счетный орган полномочий.».
1.5. Часть 7 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«7. На должность председателя, заместителя председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты назначаются граждане Российской Федерации, соответствующие следующим квалификационным требованиям:
1) наличие высшего образования;
2) опыт работы в области государственного, муниципального управления, государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции не менее пяти лет;
3) знание Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, в том числе бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, Устава и законов Новосибирской области и иных нормативных правовых актов, Устава города Бердска и иных муниципальных правовых актов применительно к исполнению должностных обязанностей, а также общих требований к стандартам внешнего государственного и муниципального аудита (контроля) для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, утвержденных Счетной палатой Российской Федерации.»;
1.5.1. Часть 10 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«10. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность председателя, заместителя председателя или аудитора Контрольно-счетной палаты в случае:
- наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
- признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
- отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение обязанностей по должности, на замещение которой претендует гражданин, связано с использованием таких сведений;
- прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;
- близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с председателем представительного органа муниципального образования, главой муниципального образования, главой местной администрации, руководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных на территории соответствующего муниципального образования.».
1.6. Часть 14 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«14. Председатель Контрольно-счетной палаты освобождается от должности решением Совета депутатов города Бердска в случае истечения срока полномочий, а также может быть досрочно освобожден от должности, если такое решение будет принято большинством от установленного числа депутатов Совета депутатов города Бердска.
Заместитель председателя, аудитор Контрольно-счетной палаты освобождаются от должности решением Совета депутатов города Бердска в случае истечения срока полномочий, а также могут быть досрочно освобождены от должности по представлению председателя Контрольно-счетной палаты, если такое решение будет принято большинством от установленного числа депутатов Совета депутатов города Бердска.
Председатель, заместитель председателя, аудитор Контрольно-счетного органа досрочно освобождается от должности на основании решения Совета депутатов города Бердска по следующим основаниям:
1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении них;
2) признания их недееспособными или ограниченно дееспособными вступившим в законную силу решением суда;
3) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;
4) подачи письменного заявления об отставке;
5) нарушения требований законодательства Российской Федерации при осуществлении возложенных на него должностных полномочий или злоупотребления должностными полномочиями, если за решение о его досрочном освобождении проголосует большинство от установленного числа депутатов представительного органа муниципального образования;
6) достижения установленного нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования в соответствии с федеральным законом предельного возраста пребывания в должности;
7) выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 10 и 11 статьи 5 настоящего Положения;
8) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
1.7. Пункт 5) части 1. статьи 6 изложить в следующей редакции:
«5) осуществляет полномочия нанимателя работников аппарата Контрольно-счетной палаты; утверждает правовые акты о реализации гарантий, установленных для должностных лиц Контрольно-счетной палаты;».
1.8. Часть 8 статьи 12 «Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия» изложить в следующей редакции:
«8. Контрольно-счетная палата по результатам проведения контрольных мероприятий вправе вносить в органы местного самоуправления, проверяемые учреждения и организации и их должностным лицам представления для принятия мер по устранению выявленных бюджетных и иных нарушений и недостатков, предотвращению нанесения материального ущерба муниципальному образованию или возмещению причиненного вреда, по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также мер по пресечению, устранению и предупреждению нарушений.
Представление Контрольно-счетной палаты подписывается председателем, заместителем председателя либо аудитором Контрольно-счетной палаты.
Органы местного самоуправления, учреждения и организации в указанный в представлении срок, или, если срок не указан, в течение 30 дней со дня его получения обязаны уведомить в письменной форме Контрольно-счетную палату о принятых по результатам выполнения представления решениях и мерах.
Срок выполнения представления может быть продлен по решению Контрольно-счетной палаты, но не более одного раза.
1.9. Дополнить статью 12 частью 8.1.:
«8.1. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их пресечению и предупреждению, невыполнения представлений Контрольно-счетной палаты, а также в случае воспрепятствования проведению должностными лицами Контрольно-счетной палаты контрольных мероприятий, Контрольно-счетная палата направляет в органы местного самоуправления, проверяемые учреждения и организации и их должностным лицам предписание.
Предписание Контрольно-счетной палаты должно содержать указание на конкретные допущенные нарушения и конкретные основания вынесения предписания.
Предписание Контрольно-счетной палаты подписывается председателем Контрольно-счетной палаты либо его заместителем.
Предписание Контрольно-счетной палаты должно быть исполнено в установленные в нем сроки.
Срок выполнения предписания может быть продлен по решению Контрольно-счетной палаты, но не более одного раза.
1.10. Дополнить статью 12 частью 8.2.:
«8.2. Невыполнение представления или предписания Контрольно-счетной палаты влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.».
1.11. Статью 14 изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Права, обязанности и ответственность должностных лиц Контрольно-счетной палаты
1. Должностные лица Контрольно-счетной палаты при осуществлении возложенных на них должностных полномочий имеют право:
1) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занимаемые проверяемыми органами, учреждениями и организациями, иметь доступ к их документам и материалам, а также осматривать занимаемые ими территории и помещения;
2) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при необходимости пресечения данных противоправных действий опечатывать кассы, кассовые и служебные помещения, склады и архивы проверяемых органов и организаций, изымать документы и материалы с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации. Опечатывание касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятие документов и материалов производятся с участием уполномоченных должностных лиц проверяемых органов, учреждений и организаций и составлением соответствующих актов;
3) в пределах своей компетенции направлять запросы должностным лицам территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, органов управления государственными внебюджетными фондами, органов государственной власти и государственных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, учреждений и организаций;
4) в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других должностных лиц проверяемых органов, учреждений и организаций представления письменных объяснений по фактам нарушений, выявленных при проведении контрольных мероприятий, а также необходимых копий документов, заверенных в установленном порядке;
5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления должностными лицами проверяемых органов, учреждений и организаций документов и материалов, запрошенных при проведении контрольных мероприятий;
6) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми документами, касающимися финансово-хозяйственной деятельности проверяемых органов, учреждений и организаций, в том числе в установленном порядке с документами, содержащими государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;
7) знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной деятельности проверяемых органов, учреждений и организаций и хранящейся в электронной форме в базах данных проверяемых органов, учреждений и организаций, в том числе в установленном порядке с информацией, содержащей государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;
8) знакомиться с технической документацией к электронным базам данных;
9) составлять протоколы об административных правонарушениях, если такое право предусмотрено законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации.
2. Должностные лица Контрольно-счетной палаты в случае опечатывания касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятия документов и материалов в случае, предусмотренном пунктом 2 части 1 настоящей статьи, должны незамедлительно (в течение 24 часов) уведомить об этом председателя Контрольно-счетной палаты в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации.
3. Должностные лица Контрольно-счетной палаты не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность проверяемых органов, учреждений и организаций, а также разглашать информацию, полученную при проведении контрольных мероприятий, предавать гласности свои выводы до завершения контрольных мероприятий и составления соответствующих актов и отчетов.
4. Должностные лица Контрольно-счетной палаты обязаны сохранять государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, ставшую им известной при проведении в проверяемых органах, учреждениях и организациях контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, объективно и достоверно отражать их результаты в соответствующих актах, отчетах и заключениях Контрольно-счетной палаты.
5. Должностные лица Контрольно-счетной палаты несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за достоверность и объективность результатов проводимых ими контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также за разглашение государственной и иной охраняемой законом тайны.
6. Председатель, заместитель председателя, аудитор Контрольно-счетной палаты или уполномоченные ими работники Контрольно-счетной палаты вправе участвовать в заседаниях Совета депутатов города Бердска, его комитетов, комиссий и рабочих групп, заседаниях администрации муниципального образования, координационных и совещательных органов при Главе города Бердска.».
1.12. Статью 17 изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Взаимодействие Контрольно-счетной палаты
1. Контрольно-счетная палата при осуществлении своей деятельности вправе взаимодействовать с Контрольно-счетной палатой Новосибирской области и муниципальных образований Новосибирской области, контрольно-счетными органами других субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также со Счетной палатой Российской Федерации, с территориальными управлениями Центрального банка Российской Федерации, налоговыми органами, органами прокуратуры, иными правоохранительными, надзорными и контрольными органами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Контрольно-счетная палат вправе заключать с ними соглашения о сотрудничестве и взаимодействии.
2. Контрольно-счетная палата вправе вступать в объединения (ассоциации) контрольно-счетных органов Российской Федерации, объединения (ассоциации) контрольно-счетных органов субъекта Российской Федерации.
3. Контрольно-счетная палата вправе на основе заключенных соглашений о сотрудничестве и взаимодействии привлекать к участию в проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольные, правоохранительные и иные органы и их представителей, а также на договорной основе аудиторские, научно-исследовательские, экспертные и иные учреждения и организации, отдельных специалистов, экспертов, переводчиков.
4. В целях координации своей деятельности Контрольно-счетная палата и иные государственные и муниципальные органы могут создавать как временные, так и постоянно действующие совместные координационные, консультационные, совещательные и другие рабочие органы.
5. Контрольно-счетная палата по письменному обращению Контрольно-счетной палаты Новосибирской области и муниципальных образований Новосибирской области, контрольно-счетных органов других субъектов Российской Федерации и муниципальных образований может принимать участие в проводимых ими контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях.
6. Контрольно-счетная палата вправе обратиться в Счетную палату Российской Федерации за заключением о соответствии её деятельности законодательству о внешнем муниципальном финансовом контроле и рекомендациями по повышению её эффективности.».
2. Опубликовать настоящее решение в соответствии с частью 5 статьи 25 Устава городского округа города Бердска Новосибирской области и разместить на официальном сайте администрации города Бердска.
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет по законодательству и местному самоуправлению.
Глава города Бердска Председатель Совета депутатов
__________________/Е.А.Шестернин ________________/В.А.Голубев