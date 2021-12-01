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Документы администрации Бердска: решение №17 О согласовании частичной замены дотации бюджету города Бердска на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

4:44:1112/1/2021
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Решение Совета депутатов Бердска от 18 ноября 2021 года № 17 О согласовании частичной замены дотации бюджету города Бердска на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Депутаты удаляются на тайное голосование

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БЕРДСКА ПЯТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е
(третья сессия) 18 ноября 2021 года № 17

О согласовании частичной замены дотации бюджету города Бердска на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с пунктом 5 статьи 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городе Бердске, Совет депутатов города Бердска
РЕШИЛ:
1. Согласовать частичную замену дотации бюджету города Бердска на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительным нормативом отчислений в бюджет города Бердска от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в областной бюджет Новосибирской области, в размере 30% на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
2. Опубликовать настоящее решение в соответствии с частью 5 статьи 25 Устава городского округа города Бердска Новосибирской области и разместить на официальном сайте администрации города Бердска.
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет по бюджету и управлению муниципальной собственностью.

Глава города Бердска Председатель Совета депутатов

___________________/Е.А. Шестернин _______________/В.А. Голубев

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