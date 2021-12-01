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«Какого-то чипирования боятся»: В Бердске руководители частных и муниципальных предприятий рассказали о вакцинации сотрудников от коронавируса и случаях их отстранения от работы

2:05:5812/1/2021,Алина Бурова
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Поначалу большинство работников организаций не с радостью восприняли приказ об обязательной вакцинации, однако согласились. Что из этого вышло?

Стало известно, как идет вакцинация работников в Бердске: Фото: "Курьер.Среда"
Сюжет: QR-коды, запреты, вакцинация
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«Курьер.Среда» продолжает рассказывать о мероприятиях по вакцинации в организациях Бердска и случаев отстранения от работы сотрудников из-за отказа поставить прививку.

Напомним, что по всей России уже есть немало случаев отстранения работников бюджетных организаций на основании постановлений главных санитарных врачей регионов.

Наша редакция обратилась к нескольким руководителям заведений города и выяснила, сколько сотрудников уже поставили прививку и есть ли разница в проведении «непрекословной» вакцинации среди частных и муниципальных предприятий.

Муниципальные казенные учреждения Бердска

1. Отдел физической культуры и спорта 

Как известно, есть немало противников вакцинации среди спортсменов международного уровня. Так, многие футболисты «Баварии» и сборной Германии отказываются от прививки, потому что «не уверены» в ее безопасности. Как выяснилось, среди спортсменов Бердска подобных настроений нет. Как сказала начальник отдела физической культуры и спорта города Светлана Ашихмина, на сегодняшний день вакцинация составляет 100%.

- У меня есть два учреждения, в которых три человека еще не поставили прививку, но они на данный момент находятся на больничном. Они приняли решение, что как только он у них закончится, то прививку от коронавируса они поставят без проблем. Среди 221 сотрудника медотводов где-то 20-25 случаев. В основном, это те люди, которые переболели и находятся в полугодичном периоде, когда прививку ставить нельзя. Либо у таких людей имеется какое-то заболевание зарегистрированное врачебной комиссией,- отметила Светлана Ашихмина 1 декабря.

По словам специалиста в сфере спорта, с работниками по вопросу вакцинации были проведены многочисленные беседы. Не все сотрудники поначалу приняли идею поставить прививку положительно, но методом убеждения повлиять на мнение людей удалось.

- Не с радостью сотрудники это воспринимали. Не знаю из-за чего. Какого-то чипирования боятся,- высказалась Светлана Васильевна.

2. А что касается творческих сотрудников?

Руководитель отдела культуры Оксана Мокриенко отметила, что на 1 декабря мероприятия по вакцинации выполнены на 100%.

- Конкретно в отделе культуры все провакцинированы либо отболели. Отстраненных от работы нет,- сказала Оксана Мокриенко.

Частные предприятия Бердска

1. Бердский электромеханический завод

По словам исполнительного директора «БЭМЗа» Бориса Арутюнова, на предприятии не имеется оснований для отстранения от работы сотрудников.

- У нас здесь есть порядок, который мы  выполняем . На сегодняшний день вакцинировано 80% заводчан. Это делается по желанию. Есть какая-то часть сотрудников у которых имеются медотводы, - сказал Арутюнов.

Кроме того, руководитель подчеркнул, что предприятие предоставляет возможность вакцинироваться не только заводчанам, но и их родственникам. Неоднократно осуществляются выездные мероприятия по вакцинации.

2. «СтройРегионСервис»

Как выяснилось, на данном предприятии сотрудники перешли уже на ревакцинацию. Об этом заверил  директор строительной компании Владимир Постников.

-Буквально вчера договаривались с поликлиникой. Мы предоставляли машину, привозили врачей. Первую вакцину работникам делали летом. Случаев медотвода немного. Пытаемся максимально привить всех. Действуем методом убеждения,- заявил Владимир Постников, рассуждая о пользе вакцинации.

Также стало известно, что категорических  противников вакцинации на «СтройРегионСервисе» нет.

Таким образом, в Бердске наблюдается разный подход к вакцинации сотрудников от коронавируса, однако один вопрос все же остается открытым: «Как отразится поставленная прививка на организме спустя несколько лет  и сколько еще этапов ревакцинации пройдет до появления единоразового иммунитета?». Впрочем, узнать ответ на эту дилемму можно будет только через время.

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