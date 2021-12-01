Юристы нашли нарушения российского законодательства в постановлении мэрии Бердска об аккредитации журналистов

Мэрия Бердска периодически пытается по-своему систематизировать работу со средствами массовой информации. Видимо, федерального закона о СМИ чиновникам недостаточно, поэтому они пишут свои правила. И, как оказалось, нарушающие действующее законодательство. Пример тому постановление об аккредитации журналистов, придуманное начальником пресс-центра горадминистрации Светланой Кичайкиной и подписанное исполняющим обязанности мэра Владимиром Захаровым в конце октября 2021 года. Напомним, что вышедший с больничного глава города Евгений Шестернин вскоре после опубликования документа, отменил его (пока только на словах).
Но пока постановление действовало, «Курьер.Среда», усомнившийся в его законности, направил запрос в Центр защиты СМИ (признан иноагентом) в Воронеже. Опытный юрист Екатерина Мельникова обнаружила в тексте документа ущемление прав журналистов и средств массовой информации, которые они представляют.
Например, в пункте 4 общих положений об аккредитации сказано, что «технические сотрудники СМИ (телеоператоры, фоторепортеры, звукооператоры), обеспечивающие деятельность журналистов, осуществляют профессиональную деятельность в администрации города Бердска под руководством аккредитованного журналиста». Юрист уверена, что операторы и фотографы могут производить съемку без сопровождения журналиста, поскольку редакции может быть нужна только «картинка». Более того, технические сотрудники самостоятельно аккредитованы, исходя из логики п. 8 Главы III. Порядок аккредитации.
Предоставление домашнего и мобильного телефона журналиста при подаче заявки на аккредитацию, что требовали чиновники в пункте «Порядок аккредитации» Екатерина Мельникова считает излишней информацией.
«Сотрудник редакции, утративший удостоверение, до конца текущего года лишается права на получение повторного постоянного аккредитационного удостоверения, но может по ходатайству редакции получать временные аккредитационные документы», сказано в документе мэрии Бердска. Однако в соответствии со ст. 48 закона о СМИ журналист может быть лишен аккредитации только в том случае, если им или редакцией нарушены установленные правила аккредитации либо распространены не соответствующие действительности сведения, порочащие честь и достоинство организации, аккредитовавшей журналиста, что подтверждено вступившим в законную силу решением суда.
Согласно прописанном в постановлении мэрии правилам, журналист имеет право присутствовать по приглашению отделом общественных связей и информации, пресс-центром администрации Бердска во время проведения открытых заседаний и иных мероприятий администрации города Бердска в залах заседаний и специально оборудованных помещениях.
- Для чего тогда вообще аккредитация, - недоумевает юрист. - Статья 48 закона о СМИ гласит: аккредитовавшие журналистов органы, организации, учреждения обязаны предварительно извещать их о заседаниях, совещаниях и других мероприятиях, обеспечивать стенограммами, протоколами и иными документами, создавать благоприятные условия для производства записи. Аккредитованный журналист имеет право присутствовать на заседаниях, совещаниях и других мероприятиях, проводимых аккредитовавшими его органами, организациями, учреждениями, за исключением случаев, когда приняты решения о проведении закрытого мероприятия.
Следующий сомнительный пункт из родившегося в недрах исполнительной власти документа в части прав журналиста - «по согласованию с отделом общественных связей и информации, пресс-центра администрации Бердска посещать структурные подразделения администрации Бердска». Между тем, статья 47 закона о СМИ четко определяет, что журналист имеет право посещать государственные органы и организации, предприятия и учреждения, органы общественных объединений либо их пресс-службы. И о согласовании с пресс-центром или какой-либо другой структурой на это не требуется.
Решение о том, представителей каких СМИ аккредитовывать, примет лично мэр Бердска Евгений Шестернин за 30 дней с момента обращения издания с пакетом документов. Таково было условие постановления.
Фактически этот спорный документ просуществовал всего пять дней, или три с момента опубликования. Уже 25 октября глава города, выйдя с больничного, отменил постановление своего зама, сообщал «Курьер.Среда». В всяком случае, автор документа Кичайкина именно так заявляла месяц назад. Между тем, на 1 декабря нет официально опубликованного постановления за подписью мэра, отменяющего предыдущее на тему аккредитации журналистов. Нужно полагать, что постановление об аккредитации от 20 октября все еще действует?
Напомним, что это не первая попытка бердской власти пускать к себе только представителей СМИ с аккредитацией. Еще в бытность мэра Ильи Потапова в далеком 2012 году шел разговор не только об отборе журналистов, но и о закрытии свободного прохода в администрацию. Предполагалось, что допускать до кабинетов чиновников людей с улицы будут только по разовым удостоверениям и через турникет. Но дальше разговоров дело, к счастью, не сдвинулось. А там и задержание Потапова со взяткой случилось, потом последовали суд и семилетнее заключение в колонии строго режима.
В пандемию коронавируса, которая длиться уже без малого два года, и без того запретов хватает. Чиновники все меньше проводят совещаний, не скапливаясь в большим количестве, и зачастую не информируя СМИ о своих собраниях и заседаниях. Были случаи, сообщал «Курьер.Среда», что журналистов просто не пускали под предлогом антиковидных ограничений.