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Пять минут на тест ПЦР: В Бердске пациентка рассказала, что происходит в красной зоне ЦГБ в первый день зимы 2021

6:21:4812/1/2021,Алина Бурова
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По словам бердчанки, в кабинете у нее записали данные паспорта и телефон. Ждать готовность результата теста нужно будет в течение 5-7 рабочих дней.

Бердчанка побывала в красной зоне ЦГБ и рассказала, что там происходит 1 декабря 2021. Фото: Предоставлено героиней

В Бердске в первый день зимы значительно уменьшилось количество пациентов в красной зоне поликлиники №1.

Как рассказала «Курьер.Среда» жительница города Анна Г., в красную зону она отправилась, так как 30 ноября вместе со своим парнем находилась в одной компании, в которой два человека заболели коронавирусом. Бердчанка решила не рисковать, сдать ПЦР-тест и при необходимости начать лечение заблаговременно. Каково же было удивление девушки, когда она обнаружила, что очередей на сдачу тестов нет.

- Тест взяли за 5 минут. Улыбчивая и приветливая девушка, которая брала анализы, объяснила, кто является контактным, записала данные паспорта и телефон. Взяв анализы, она подтвердила, что результаты будут готовы через 5-7 рабочих дней,- рассказала Анна.

Отметим, что ранее наша редакция сообщала об огромных столпотворениях в красной зоне на ул. Островского, 53 Бердска. В пресс-службе отмечали, что очереди были связаны с ростом простудных заболеваний. По всей вероятности, в настоящее время количество больных пошло на спад.

Вход в красную зону БЦГБ. Фото: Предоставлено героиней

Очередь в красной зоне поликлиники №1 Бердска 1 декабря 2021. Фото: Предоставлено героиней

Лифт рядом с красной зоной не работает. Фото: Предоставлено героиней

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очередьтестыпервый день зимыкрасная зонастолпотворение.
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