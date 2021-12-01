Пять минут на тест ПЦР: В Бердске пациентка рассказала, что происходит в красной зоне ЦГБ в первый день зимы 2021

В Бердске в первый день зимы значительно уменьшилось количество пациентов в красной зоне поликлиники №1.
Как рассказала «Курьер.Среда» жительница города Анна Г., в красную зону она отправилась, так как 30 ноября вместе со своим парнем находилась в одной компании, в которой два человека заболели коронавирусом. Бердчанка решила не рисковать, сдать ПЦР-тест и при необходимости начать лечение заблаговременно. Каково же было удивление девушки, когда она обнаружила, что очередей на сдачу тестов нет.
- Тест взяли за 5 минут. Улыбчивая и приветливая девушка, которая брала анализы, объяснила, кто является контактным, записала данные паспорта и телефон. Взяв анализы, она подтвердила, что результаты будут готовы через 5-7 рабочих дней,- рассказала Анна.
Отметим, что ранее наша редакция сообщала об огромных столпотворениях в красной зоне на ул. Островского, 53 Бердска. В пресс-службе отмечали, что очереди были связаны с ростом простудных заболеваний. По всей вероятности, в настоящее время количество больных пошло на спад.