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Выгуливающий собаку из окна машины на дороге Санкт-Петербурга объяснил причины своего поступка

6:16:0312/1/2021
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Мужчина заявил, что не видит в этом ничего противоправного.

Петербуржец , привязавший своего питомца к машине, пояснил свой поступок. Фото: Pixabay.com

В Санкт-Петербурге мужчина, который выгулял собственную собаку из окна машины, рассказал, зачем он это сделал. Он заявил, что таким образом тренировал своего питомца, который не испытывал никакого дискомфорта при этом. Также мужчина сообщил, что это очень удобно, не приходится носиться за питомцем. А когда животное останавливалось и давала понять своего хозяину, что устало, петербуржец тормозил, пишет Ren.TV.

– Ему нужна активность, ему нужно бегать, а я уже не могу этого делать. Поэтому я считаю, что такие тренировки – это оптимальный вариант. Проблем на дороге я также не создавал, у меня были включены аварийные сигналы, скорость была минимальная, не знаю, как это восприняли люди, но я ничего злого совершал, я люблю свою собаку, – сообщил мужчина.

Также житель Петербурга заявил, что не подвергает опасности жизнь своего питомца, а ехал он очень поздно и не видел на дороге никаких машин. А если питомцу нужно было остановиться по нужде, мужчина тут же давал ему такую возможность. В интернете появилась версия, что питомец попал под колеса автомобиля, заявитель ее опроверг.

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