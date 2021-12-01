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Документы администрации Бердска: постановление № 3670 О внесении изменений в постановление администрации города Бердска от 16.11.2021 № 3558 «О подготовке и проведении аукциона № 11 на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов, расположенных на территории города Бердск»

6:05:0012/1/2021
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Постановление администрации города Бердска от 24 ноября 2021 года № 3670 О внесении изменений в постановление администрации города Бердска от 16.11.2021 № 3558 «О подготовке и проведении аукциона № 11 на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов, расположенных на территории города Бердск».

Документы администрации Бердска

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРДСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.11.2021 № 3670

О внесении изменений в постановление администрации города Бердска
от 16.11.2021 № 3558 «О подготовке и проведении аукциона № 11 на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов, расположенных на территории города Бердск»

В связи с реконструкцией улицы Черемушная и планируемой реконструкцией ДЦ «Октябрь», расположенного по адресу: посёлок Новый, улица Пирогова 40,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Бердска от 16.11.2021 № 3558 «О подготовке и проведении аукциона № 11 на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов, расположенных на территории города Бердска»:
- признать утратившими силу подпункты 11 и 12 пункта 1 постановления.
2. Отделу промышленности, торговли и развития предпринимательства администрации (Неупомнищева Н.В.) организовать аукцион на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Бердска.4
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Курьер.Среда.Бердск», сетевом издании «Kurer-sreda.ru» и разместить на официальном сайте администрации города Бердска.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации (по вопросам экономического развития) Шурову Ж.С.

Глава города Бердска Е.А.Шестернин

Н.В. Неупомнищева
30800

Опубликовано в газете «Курьер.Среда.Бердск» №14(693) от 01.12.2021г.

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