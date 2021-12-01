Документы администрации Бердска: постановление №3665 О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:32:010366:738

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРДСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.11.2021 № 3665
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:32:010366:738
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Бердска от 17.09.2020 № 399 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Бердска», на основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков от 01.11.2021, рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования города Бердска от 12.11.2021, руководствуясь Уставом города Бердска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:32:010366:738, общей площадью 462 кв.м., расположенного по адресу: Новосибирская область, г Бердск, ул Черемушная, 1/1 - «Магазины» кодовое обозначение 4.4 (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Курьер.Среда.Бердск», сетевом издании «Kurer-sreda.ru» и разместить на официальном сайте администрации города Бердска.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации (по строительству и городскому хозяйству) Захарова В.Н.
Глава города Бердска Е.А.Шестернин
Д.С.Есиков
А.А.Горбачева
20079
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Бердска
от 24.11.2021 № 3665
Местоположение земельного участка, в отношении которого запрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:32:010366:738, общей площадью 462 кв.м., расположенного по адресу: Новосибирская область, г Бердск, ул Черемушная, 1/1 - «Магазины» кодовое обозначение 4.4
Опубликовано в газете «Курьер.Среда.Бердск» №14(693) от 01.12.2021г.