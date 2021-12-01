Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
01.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Бердске одобрили установку мемориальной доски экс-директору спортшколы «Бердск» Валерию Блинову, трагически сгоревшему на собственной даче

7:51:2812/1/2021,Алина Бурова
0

По словам родственников бердского тренера, обучать спортсменов Валерий Блинов начал, когда ему было 13 лет. После мальчику пришла идея создать профессиональную школу и сделать что-то полезное для города и страны.

Валерий Блинов является основателем ДЮСШ "Бердск". Фото: berdskadm.ru/ДЮСШ "Бердск"

В Бердске принято решение об установке мемориальной доски Валерию Блинову.

Напомним, что Валерий Блинов является создателем спортивной школы «Бердск». Школа появилась в 1997-1998 годах. У управленца было много планов по развитию спорта, но 19 июля 2019 года в результате страшного пожара 61-летнего Валерия Александровича не стало. Его дачный дом в СНТ «Морозовское» сгорел. На тушение привлекались 3 единицы техники и 10 человек личного состава.

После произошедшей трагедии, отдел физической культуры и спорта Бердска выступил с инициативой установки мемориальной доски Валерию. Несколько месяцев этот вопрос проходил стадии согласования и вот в декабре 2021 года от начальника городского отдела физической культуры и спорта Светланы Ашихминой, стало известно об одобрении данного предложения межведомственной комиссией по культурному наследию.

- Буквально вчера прошло заседание. Сейчас мы будем заниматься организационными моментами. Уже встречались со специалистом и определились, как должна выглядеть мемориальная доска и где она должна быть размещена. Размещаться она будет на объекте по адресу ул. Линейная, 3,- сообщила Светлана Ашихмина 1 декабря.

Стоит отметить, что ранее Вячеслав Блинов, будучи родным братом Валерия, утверждал, что его родственник достоин памяти. Валерий начал тренировать спортсменов еще тогда, когда учился в 7 классе. У мальчика всегда было стремление сделать что-то полезное для города и для своей страны.

Впрочем, пока дата открытия мемориальной доски неизвестна. Начальник городского отдела физической культуры и спорта выразила огромную благодарность за то, что увековечивание имени выдающегося спортивного деятеля Блинова произойдет в Бердске. Кроме того, Светлана Ашихмина заявила, что с 2022 года оформление памятных табличек в городе продолжится. Имеется немало случаев, когда воспитанники местных спортивных учреждений погибли в горячих точках. Память о них жива. Этими людьми гордится город.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
погиб на пожаремемориальная доскаспортивная школаСпортпожарразвитие спортаВалерий БлиновСветлана Ашихмина
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А вы знали Валерия Блинова?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Поклонники путаны названивают рекламной компании на Сахалине
7:42:59 12/1/2021
Поклонники путаны названивают рекламной компании на Сахалине
Симптомы нового штамма "Омикрон" похожи на признаки гриппа
7:38:25 12/1/2021
Симптомы нового штамма "Омикрон" похожи на признаки гриппа
В России с 1 декабря выросли размеры пенсионных выплат у трех категорий россиян
7:23:33 12/1/2021
В России с 1 декабря выросли размеры пенсионных выплат у трех категорий россиян
Церемония прощания с Александром Градским 1 декабря проходит в прямом эфире
7:11:25 12/1/2021
Церемония прощания с Александром Градским 1 декабря проходит в прямом эфире
Военный городок под Новосибирском выставили на продажу за 176 млн рублей
6:49:07 12/1/2021
Военный городок под Новосибирском выставили на продажу за 176 млн рублей
Число пострадавших в ДТП под Елабугой выросло до 20
6:34:50 12/1/2021
Число пострадавших в ДТП под Елабугой выросло до 20
В Татарстане произошло смертельное ДТП: Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком
6:29:34 12/1/2021
В Татарстане произошло смертельное ДТП: Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком
БердскПять минут на тест ПЦР: В Бердске пациентка рассказала, что происходит в красной зоне ЦГБ в первый день зимы 2021
6:21:48 12/1/2021
Пять минут на тест ПЦР: В Бердске пациентка рассказала, что происходит в красной зоне ЦГБ в первый день зимы 2021
БердскЮристы нашли нарушения российского законодательства в постановлении мэрии Бердска об аккредитации журналистов
6:18:34 12/1/2021
Юристы нашли нарушения российского законодательства в постановлении мэрии Бердска об аккредитации журналистов
Выгуливающий собаку из окна машины на дороге Санкт-Петербурга объяснил причины своего поступка
6:16:03 12/1/2021
Выгуливающий собаку из окна машины на дороге Санкт-Петербурга объяснил причины своего поступка