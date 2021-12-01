В Бердске одобрили установку мемориальной доски экс-директору спортшколы «Бердск» Валерию Блинову, трагически сгоревшему на собственной даче

В Бердске принято решение об установке мемориальной доски Валерию Блинову.
Напомним, что Валерий Блинов является создателем спортивной школы «Бердск». Школа появилась в 1997-1998 годах. У управленца было много планов по развитию спорта, но 19 июля 2019 года в результате страшного пожара 61-летнего Валерия Александровича не стало. Его дачный дом в СНТ «Морозовское» сгорел. На тушение привлекались 3 единицы техники и 10 человек личного состава.
После произошедшей трагедии, отдел физической культуры и спорта Бердска выступил с инициативой установки мемориальной доски Валерию. Несколько месяцев этот вопрос проходил стадии согласования и вот в декабре 2021 года от начальника городского отдела физической культуры и спорта Светланы Ашихминой, стало известно об одобрении данного предложения межведомственной комиссией по культурному наследию.
- Буквально вчера прошло заседание. Сейчас мы будем заниматься организационными моментами. Уже встречались со специалистом и определились, как должна выглядеть мемориальная доска и где она должна быть размещена. Размещаться она будет на объекте по адресу ул. Линейная, 3,- сообщила Светлана Ашихмина 1 декабря.
Стоит отметить, что ранее Вячеслав Блинов, будучи родным братом Валерия, утверждал, что его родственник достоин памяти. Валерий начал тренировать спортсменов еще тогда, когда учился в 7 классе. У мальчика всегда было стремление сделать что-то полезное для города и для своей страны.
Впрочем, пока дата открытия мемориальной доски неизвестна. Начальник городского отдела физической культуры и спорта выразила огромную благодарность за то, что увековечивание имени выдающегося спортивного деятеля Блинова произойдет в Бердске. Кроме того, Светлана Ашихмина заявила, что с 2022 года оформление памятных табличек в городе продолжится. Имеется немало случаев, когда воспитанники местных спортивных учреждений погибли в горячих точках. Память о них жива. Этими людьми гордится город.