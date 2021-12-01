Церемония прощания с Александром Градским 1 декабря проходит в прямом эфире

В Москве проходит церемония прощания с Александром Градским. Мероприятие происходит в театре «Градский холл», где собрались все родственники, близкие товарищи и коллеги исполнителя, чтобы почтить память и проводить в последний путь наставника шоу "Голос" на Первом канале. А похороны народного артиста России состоятся на Ваганьковском кладбище.
Александр Градский стал достояние музыкального шоу "Голос". Обладатель уникального голоса, автор музыки к кинофильмам, опере и балету снимался в последних выпусках передачи, находясь уже в тяжелом состоянии здоровья: его привозили на съемочную площадку на носилках. А 26 ноября произошла экстренная госпитализация Александра Градского. Композитор неважно почувствовал себя, когда находился дома, прибывшие к нему медики заподозрили у него инсульт. А в последние дни жизни он жаловался на пониженное артериальное давление. Александр Градский скончался в ночь на 28 ноября, ему было 72 года. Причиной смерти стал инсульт головного мозга.
За месяц до своей кончины Градский отметил свадьбу, он женился на моделе и актрисе Марине Коташенко, пара прожила в гражданском браке порядка 17-и лет. Также сообщается, что музыкант был против официального заключения брака, потому считал, что итак обеспечивает своих близких всем, что им нужно. Однако из-за проблем со здоровьем он заключил брак с гражданской супругой.
Недавно адвокат Сергей Жорин заявил, что наследство Градского может быть разделено между его женой и детьми. По мнению юриста, исполнитель оставил завещание, а если и не так, то дети могут претендовать на имущество и без всяких документов. Речь идет о двух сыновьях – семилетнем Иване и трёхлетнем Александре, которые родились у пары в гражданском браке. Кроме того, наследство может достаться и двум старшим детям, которые были рождены в браке музыканта с третьей женой Ольгой Фартышевой. А вот сама бывшая жена наследство получить не сможет.
Не закрытым остается и вопрос о том, кто займет кресло Градского на шоу "Голос". Недавно Лев Лещенко, который является наставником на шоу "Голос 60" отказался занять место умершего композитора. А певица Пелагея заявила, что руководство канала пока не решило, кто будет сидеть на месте наставника в последнем сезоне шоу.