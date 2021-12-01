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Документы администрации Бердска: постановление №3659 О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:32:010120:16

6:52:4012/1/2021
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Постановление администрации города Бердска от 24 ноября 2021 года № 3659 О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:32:010120:16.

Документы администрации Бердска

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРДСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.11.2021 № 3659

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:32:010120:16

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Бердска от 17.09.2020 № 399 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Бердска», на основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков от 08.11.2021, рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования города Бердска от 12.11.2021, руководствуясь Уставом города Бердска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:32:010120:16, общей площадью 600 кв.м., с местоположением: обл. Новосибирская, г. Бердск, ул. Маяковского, дом 66 - «Блокированная жилая застройка» кодовое обозначение 2.3 (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Курьер.Среда.Бердск», сетевом издании «Kurer-sreda.ru» и разместить на официальном сайте администрации города Бердска.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации (по строительству и городскому хозяйству) Захарова В.Н.

Глава города Бердска Е.А.Шестернин

Д.С.Есиков
А.А.Горбачева
20079

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Бердска
от 24.11.2021 № 3659

Местоположение земельного участка, в отношении которого запрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:32:010120:16, общей площадью 600 кв.м., с местоположением: обл. Новосибирская, г. Бердск, ул. Маяковского, дом 66 - «Блокированная жилая застройка» кодовое обозначение 2.3

Опубликовано в газете «Курьер.Среда.Бердск» №14(693) от 01.12.2021г.

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