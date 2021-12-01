Документы администрации Бердска: постановление №3653 О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки территории улицы Полевая от ул. М.Горького до Бердского городского кладбища с проектом межевания в его составе

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРДСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.11.2021 № 3653
О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки территории улицы Полевая от ул. М.Горького до Бердского городского кладбища с проектом межевания в его составе
На основании статей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Бердска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке проекта внесения изменений в проект планировки территории улицы Полевая от ул. М.Горького до Бердского городского кладбища с проектом межевания в его составе, утвержденный постановлением администрации города Бердска от 13.05.2021 №1435 «Об утверждении проектов планировки территории с проектами межевания территории в их составе», согласно схеме (приложение №1).
2. Определить содержание документации по проекту внесения изменений в проект планировки территории улицы Полевая от ул. М.Горького до Бердского городского кладбища с проектом межевания в его составе (приложение №2).
3. Установить срок подготовки документации по проекту внесения изменений в проект планировки территории улицы Полевая от ул. М.Горького до Бердского городского кладбища с проектом межевания в его составе - три месяца со дня официального опубликования постановления.
4. Предложить физическим и юридическим лицам в течение десяти дней со дня официального опубликования постановления представить предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта внесения изменений в проект планировки территории улицы Полевая от ул. М.Горького до Бердского городского кладбища с проектом межевания в его составе, в управление градостроительства администрации города Бердска по адресу: 633010, Новосибирская область, город Бердск, улица М. Горького, 9, кабинет №36, контактный телефон: 2-00-79, адрес электронной почты: [email protected]
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Курьер.Среда.Бердск», сетевом издании «Kurer-sreda.ru» и разместить на официальном сайте администрации города Бердска.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации (по строительству и городскому хозяйству) Захарова В.Н.
Глава города Бердска Е.А.Шестернин
Д.С.Есиков
20525
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации города Бердска
от 23.11.2021 № 3653
Схема границ территории, в отношении которой принимается решение о внесении изменений документации по планировке территории
– Границы проектирования
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации города Бердска
от 23.11.2021№ 3653
Содержание документации внесения изменений в проект планировки территории улицы Полевая от ул. М.Горького до Бердского городского кладбища с проектом межевания в его составе
1. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.
2. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
2.1. Чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
2.1.1. Красные линии.
2.1.2. Границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры.
2.1.3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
2.2. Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения;
2.3. Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.
3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат:
3.1. Карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной территории муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры.
3.2. Результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.
3.3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
3.4. Схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети.
3.5. Схему границ территорий объектов культурного наследия.
3.6. Схему границ зон с особыми условиями использования территории.
3.7. Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление комплексного развития территории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.
3.8. Схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам.
3.9. Варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах).
3.10. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне.
3.11. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
3.12. Обоснование очередности планируемого развития территории.
3.13. Схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
3.14. Иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
Опубликовано в газете «Курьер.Среда.Бердск» №14(693) от 01.12.2021г.