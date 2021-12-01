Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
01.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Документы администрации Бердска: постановление № 4 О созыве очередной сессии Совета депутатов города Бердска пятого созыва

7:04:0312/1/2021
0

Постановление совета депутатов города Бердска от 25 ноября 2021 года № 4 О созыве очередной сессии Совета депутатов города Бердска пятого созыва.

Документы администрации Бердска

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА БЕРДСКА ПЯТОГО СОЗЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2021 № 4

О созыве очередной сессии Совета депутатов
города Бердска пятого созыва

В соответствии с планом работы Совета депутатов города Бердска пятого созыва на второе полугодие 2021 года, утвержденным решением Совета депутатов города Бердска от 21.10.2021 № 14
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Созвать очередную сессию Совета депутатов города Бердска пятого созыва 16 декабря 2021 года в 09:00 часов.
2. Предложить на рассмотрение сессии следующие вопросы:
2.1. О бюджете города Бердска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
2.2. О внесении изменений в решение Совета депутатов города Бердска от 17.12.2020 № 431 «О бюджете города Бердска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».
2.3. Об утверждении Прогноза социально-экономического развития города Бердска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
2.4. О внесении изменений в решение Совета депутатов города Бердска от 17.11.2016 №18 «Об утверждении Положения о наказах избирателей в городе Бердске».
2.5. Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки Генерального плана города Бердска Новосибирской области, порядке подготовки изменений и внесения их в Генеральный план города Бердска Новосибирской области, а также составе, порядке подготовки планов реализации Генерального плана города Бердска Новосибирской области.
2.6. О внесении изменений в решение Совета депутатов города Бердска от 21.12.2017 № 126 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования города Бердска».
2.7. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Бердска, утвержденные решением Совета депутатов города Бердска от 17.09.2020 № 399.
2.8. Об утверждении ключевых показателей муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве и их целевых значений.
2.9. Об утверждении ключевых показателей муниципального жилищного контроля и их целевых значений.
2.10. Об утверждении ключевых показателей муниципального земельного контроля и их целевых значений.
2.11. Об утверждении ключевых показателей муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий и их целевых значений.
2.12. Об утверждении ключевых показателей муниципального лесного контроля и их целевых значений.
2.13. Об утверждении ключевых показателей муниципального контроля в сфере благоустройства и их целевых значений.
3. Считать утратившим силу постановление председателя Совета депутатов города Бердска пятого созыва от 28.10.2021 № 3 «О созыве очередной сессии Совета депутатов города Бердска пятого созыва».
4. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с частью 5 статьи 25 Устава городского округа города Бердска Новосибирской области и разместить на официальном сайте администрации города Бердска.

В.А. Голубев

Опубликовано в газете «Курьер.Среда.Бердск» №14(693) от 01.12.2021г.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
постановлениядокументы администрации бердскарешения совета депутатов
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Выбор редакции

Откуда появился «Омикрон»: виновата ли низкая вакцинация? Вот что говорит наука1
В России первый регион объявил о режиме QR-кодов для авиаперелетов с 1 декабря
«Хорошенькие деревья спилили»: В Бердске жители Нового поселка заявили о незаконной вырубке в районе зоны отдыха «Сосновка»5
В Бердске полиция не нашла тех, кто выслал похоронный венок и звонил с песней "Убили негра" родителям кандидата в депутаты Дарьи Артамоновой1

Последние новости

Военный городок под Новосибирском выставили на продажу за 176 млн рублей
6:49:07 12/1/2021
Военный городок под Новосибирском выставили на продажу за 176 млн рублей
Число пострадавших в ДТП под Елабугой выросло до 20
6:34:50 12/1/2021
Число пострадавших в ДТП под Елабугой выросло до 20
В Татарстане произошло смертельное ДТП: Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком
6:29:34 12/1/2021
В Татарстане произошло смертельное ДТП: Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком
БердскПять минут на тест ПЦР: В Бердске пациентка рассказала, что происходит в красной зоне ЦГБ в первый день зимы 2021
6:21:48 12/1/2021
Пять минут на тест ПЦР: В Бердске пациентка рассказала, что происходит в красной зоне ЦГБ в первый день зимы 2021
БердскЮристы нашли нарушения российского законодательства в постановлении мэрии Бердска об аккредитации журналистов
6:18:34 12/1/2021
Юристы нашли нарушения российского законодательства в постановлении мэрии Бердска об аккредитации журналистов
Выгуливающий собаку из окна машины на дороге Санкт-Петербурга объяснил причины своего поступка
6:16:03 12/1/2021
Выгуливающий собаку из окна машины на дороге Санкт-Петербурга объяснил причины своего поступка
Нобелевский лауреат, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов: «Я хотел бы спросить президента Путина, знает ли он имена заказчиков убийств Немцова и Политковской»
6:12:56 12/1/2021
Нобелевский лауреат, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов: «Я хотел бы спросить президента Путина, знает ли он имена заказчиков убийств Немцова и Политковской»
БердскВ поселке под Новосибирском 1 декабря похоронят убитого в магазине из-за водки «грабителя»
6:05:48 12/1/2021
В поселке под Новосибирском 1 декабря похоронят убитого в магазине из-за водки «грабителя»
В интернете появились интимные видео россиян, которые даже не подозревают об этом
6:02:11 12/1/2021
В интернете появились интимные видео россиян, которые даже не подозревают об этом
Госдума требует Голикову снизить стоимость ПЦР-тестов на коронавирус
5:48:03 12/1/2021
Госдума требует Голикову снизить стоимость ПЦР-тестов на коронавирус