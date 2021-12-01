Документы администрации Бердска: постановление № 4 О созыве очередной сессии Совета депутатов города Бердска пятого созыва

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА БЕРДСКА ПЯТОГО СОЗЫВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.11.2021 № 4
О созыве очередной сессии Совета депутатов
города Бердска пятого созыва
В соответствии с планом работы Совета депутатов города Бердска пятого созыва на второе полугодие 2021 года, утвержденным решением Совета депутатов города Бердска от 21.10.2021 № 14
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Созвать очередную сессию Совета депутатов города Бердска пятого созыва 16 декабря 2021 года в 09:00 часов.
2. Предложить на рассмотрение сессии следующие вопросы:
2.1. О бюджете города Бердска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
2.2. О внесении изменений в решение Совета депутатов города Бердска от 17.12.2020 № 431 «О бюджете города Бердска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».
2.3. Об утверждении Прогноза социально-экономического развития города Бердска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
2.4. О внесении изменений в решение Совета депутатов города Бердска от 17.11.2016 №18 «Об утверждении Положения о наказах избирателей в городе Бердске».
2.5. Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки Генерального плана города Бердска Новосибирской области, порядке подготовки изменений и внесения их в Генеральный план города Бердска Новосибирской области, а также составе, порядке подготовки планов реализации Генерального плана города Бердска Новосибирской области.
2.6. О внесении изменений в решение Совета депутатов города Бердска от 21.12.2017 № 126 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования города Бердска».
2.7. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Бердска, утвержденные решением Совета депутатов города Бердска от 17.09.2020 № 399.
2.8. Об утверждении ключевых показателей муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве и их целевых значений.
2.9. Об утверждении ключевых показателей муниципального жилищного контроля и их целевых значений.
2.10. Об утверждении ключевых показателей муниципального земельного контроля и их целевых значений.
2.11. Об утверждении ключевых показателей муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий и их целевых значений.
2.12. Об утверждении ключевых показателей муниципального лесного контроля и их целевых значений.
2.13. Об утверждении ключевых показателей муниципального контроля в сфере благоустройства и их целевых значений.
3. Считать утратившим силу постановление председателя Совета депутатов города Бердска пятого созыва от 28.10.2021 № 3 «О созыве очередной сессии Совета депутатов города Бердска пятого созыва».
4. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с частью 5 статьи 25 Устава городского округа города Бердска Новосибирской области и разместить на официальном сайте администрации города Бердска.
В.А. Голубев
Опубликовано в газете «Курьер.Среда.Бердск» №14(693) от 01.12.2021г.