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В России с 1 декабря выросли размеры пенсионных выплат у трех категорий россиян

7:23:3312/1/2021
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Индексация выплат произошла автоматически.

В России подняли пенсию для трех категорий населения. Фото: Pixabay.com

В России с 1 декабря выросли суммы пенсий для трех категорий граждан. К таким лицам относятся люди, отметившие 80-летний юбилей в ноябре текущего года, повышение произошло в два раз, теперь сумма выплат составляет 2 088,96 рубля. Также автоматическая индексация пенсий произошла у пожилых, которые были официально трудоустроены до августа 2021 года, а в последний месяц лета покинули место работы. Таким россиянам будет производиться сверхурочная оплата за три месяца. И последней категорией пенсионеров, которые получат повышение выплат, это люди, которые написали заявление на перерасчет.

Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что под Новосибирском выложен на продажу бывший военный городок. Его стоимость оценили в 176 млн рублей. За эти деньги предлагается земельный участок, который эксплуатировался вооруженными силами России и 39 объектов недвижимости. Однако сообщается, что сейчас эти помещения не пригодны для пользования, а некоторая часть из них разрушена. Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 13 декабря, а само мероприятие состоится 17 числа. Купившему объект, придется внести предоплату в размере 35 млн рублей.

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