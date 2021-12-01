Эксперты об отличиях «омикрона» от других штаммов: почему он быстрее попадает в организм и грозит ли более тяжелым течением ковида

У Нового штамма коронавируса, который называется "омикрон" есть три новые мутации, они находятся в узловом месте — фуриновом сайте, который служит облегчению попадания вируса в организм человека. Такое количество COVID-19 находится в самом узловом месте. Этим новый штамм значительное отличается от открытых ранее. Профессор кафедры геномики и биоинформатики СФУ, профессор Гёттингенского университета Константин Крутовский заявил, что вирус при проникновении в человеческий организм цепляется шипом в клетку.
– Далее вирусу нужно проникнуть в сам организм, однако он подставляет белку специальный фермент-протеазе – Фуриновый сайт, в котором появились три новые мутации, такого раньше не встречалось нигде, – заявляет профессор.
По словам эксперта, сейчас ученые не могут утверждать на все 100%, что именно данный фактор является причиной быстрого распространения штамма, однако с большей долей вероятности это именно так. Но то, что вирус распространяется быстрее прежних разновидностей, не говорит о том, что он вызовет тяжело течение заболевания. Чтобы судить об этом точно, нужно дождаться результатов исследований, которые уже сделаны, их результаты будут готовы в конце года.