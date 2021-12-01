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Частная котельная «ТГК-1» больше всех загрязняет воздух Бердска. Следом пыхтят гарью печки частного сектора

8:25:1612/1/2021,Анастасия Солодкова
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Статистика показывает, что на третьем месте по вредности находится автотранспорт, без перерыва выбрасывающий в бердскую атмосферу выхлопные газы.

Оборудование в котельной ТГК-1, которая топится углем, далеко от совершенства. Фото: "Курьер.Среда"

За состоянием экологии в Бердске ежедневно наблюдают специалисты Западно-Сибирского гидрометцентра. Как сообщал «Курьер.Среда», за год в атмосферу выбрасывают около 12 тыс. тонн загрязняющих веществ 102 бердских предприятия, 6376 частных домов с печным отоплением и автотранспорт вместе взятые.

Такие цифры привела в ответе на редакционный запрос руководитель бердского управления природными ресурсами Светлана Шерстобитова.

Львиная доля вредных выбросов лежит на промышленных объектах — почти 85% общего объема. Из них наиболее мощные загрязнителями являются 16 источников теплоснабжения. Это 4 муниципальных котельных, которые относятся к ведению Комбината бытовых услуг, 12 ведомственных, а также производственные котельные, которые отапливают предприятия, которым они принадлежат.

ООО «ТГК-1» выбрасывает в атмосферу 2464 тонны загрязняющих веществ, котельная «Новая» (КБУ) — 263 тонны, «Вега» (КБУ) — 649 тонн, «Озерная» - 60 тонн, ООО «М 300» - 176 тонн, санаторий «Сибиряк» - 44 тонны, АО «Бердский хлебокомбинат» - 34,5 тонны, ИП Виктор Голубев (6 котельных) — 24 тонны, «Бердск-Энергосервис» - около 22 тонн, ИП Сметанин — 17,5 тонны.

Все индивидуальные дома Бердска с печным отоплением выбрасывают в атмосферный воздух за отопительный сезон 1062 тонн загрязняющих веществ. А движущийся транспорт — 749 тонн в год. Другими словами, выбросы от топящихся печек сопоставимы с мощной котельной, а автотранспорт загрязняет атмосферу больше, чем котельная «Вега», отапливающая чуть ли не полгорода.

Как отметила Светлана Шерстобитова, это данные по 2020 году. Итоги загрязнения атмосферного воздуха Бердска выбросами от бердских предприятий и других источников подведут до 1 февраля 2022 года.

Напомним, что до 2023 года частную котельную ТГК-1 должны вывести из схемы теплоснабжения города. Вместо нее к тому времени построят современную газовую котельную за 850 млн рублей. Как сообщал «Курьер.Среда», директор КБУ Анатолий Пронюшкин уже нашел ей место. По его словам, в новой котельной не будет персонала — только два дежурных. И вредных выбросов от нее будет в разы меньше. Отметим, что деньги на этот проект федеральный бюджет уже выделил.

Лидер нынешнего антирейтинга по вредным выбросам — котельная ТГК-1 — работает на угле и мазуте.

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отоплениекотельныезагрязненияатмосферный воздухТГК-1Cветлана ШерстобитоваАнатолий Пронюшкин
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