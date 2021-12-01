В Новосибирске будут судить подростка: наехал на самокате на малыша в парке

В Новосибирске следователи Следственного комитета России по Новосибирской области завершили расследование в отношении 16-летнего подростка. Он обвиняется в совершении причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности. По предварительной информации, 9 июня текущего года мальчик ехал на самокате по Центральному парку Новосибирска. Он совершил наезд на ребенка, который ехал на детском самокате, в результате столкновения потерпевший получил такие травмы, как открытый перелом большеберцовой кости, говорится на сайте ведомства.
Однако обвиняемый не скрылся с места происшествия, а оказался потерпевшему помощь. Он взял его на руки и отнес к его матери, которая находилась рядом с местом случившегося со вторым ребенком. Но после совершенного действия он все же уехал из парка. Тогда ребенку была оказана медицинская помощь, а сейчас он уже полностью здоров. Известно, что при расследовании данного уголовного дела, полицейскими были допрошены очевидцы и изучены материалы с записей камер видеонаблюдения.
Ранее подозреваемый не привлекался к ответственности, характеризуется положительно, а при следственных действиях принес свои извинения семье пострадавшего и признал вину. Опираясь на данные факты, следователь передал дело в суд с ходатайством о том, чтобы уголовное преследование было прекращено.