В инстаграме погибшего в жутком ДТП автоблогера Саида Губденского появился пост об его многомиллионных долгах и проблемах: зачем тогда жертвовал 1,5 млн рублей детям

В инстаграме автоблогера Саида Губденского, который трагически погиб вместе со своим другом Зауром Ибрагимовым в ДТП 20 ноября в Москве, появился пост о неких сборах. В обращении к подписчикам со страницы Губденского говорилось о том, что вся красивая жизнь блогера: его машины, ателье и даже сам блог - оставили многомиллионные долги:
-После смерти Саида, осталось очень много нерешенных финансовых проблем. Люди пишут: зачем нужен сбор людям, которые сам за день до смерти пожертвовали большие суммы на благотворительность. У Саида были дорогие машины и тюнинг-ателье в центре города, но вы не знаете всего, поверьте. Все, что было у них, держалось только на них. Саид закрыл сбор деньгами, которые получил авансом за работу. Но он ее не успел выполнить. Представьте, люди пожертвовали деньги на благотворительность, даже не почувствовав их. Они рассчитывали, что это будет благом для дальнейшего заработка. Но если работу он не выполнил, то это остаётся его долгом. И таких неразрешенных проблем очень много. Машина, которую разбил Саид в аварии, оплачена только на 3 млн, остальное - долг. И к тому же, оформлен этот долг на другого человека, который вынужден его выплачивать. В этой аварии причинен ущерб и двум другим машинам. Конечно, будь он жив, все свои финансовые вопросы он решил бы сам. Но получилось то, о чем вы итак знаете, - говорится в сообщении на страничке умершего блогера.
Дальше в посте говорилось и про многочисленные обвинения окружения погибшего блогера в том, что они организовали сбор для себя.
-Эти деньги никому не нужны. Все близкие Саида простили ему долги, и помогают закрыть часть долгов со своего кармана. Но решить все вопросы без сборов друзья Саида не могут. Этот сбор не проводится даже в поддержку семьи Саида, хотя у него трое детей. Сбор исключительно для закрытия его долгов, - говорились в обращении к подписчикам.
Примечательно, что фонд, куда Губденский и Ибрагимов якобы отправили анонимно 3 млн рублей на благотворительность, документы о переводе фонд помощи детям не опубликовал. Кстати, сборов для Заура Ибрагимова организовано не было. По крайней мере, в сетях подобного ничего нет.
Напомним, ранее «Курьер.Среда» рассказывал историю гибели популярного автоблогера: в конце ноября Губденский стал виновником смертельного ДТП на Кутузовском. Сам блогер - водитель новенького BMW погиб на месте, а его друг - Заур Ибрагимов скончался в больнице. Похоронили Саида Губденского неделю назад в родном селе в Дагестане.