Индексация военной пенсии: В Совфеде одобрили закон о заморозке индексации базы для расчета военных пенсий

В России Совет Федерации одобрил закон об еще одном продлении заморозки размера денежного довольствия, подлежащего учету при исчислении военных пенсий. Такое решение сотрудники ведомства приняли 1 декабря. Остановлена норма закона, по которому денежное довольствие учитывается при исчислении пенсии с 1 января 2012 года в размере 54%, начиная с 1 января 2013 года ежегодно увеличивается на 2% до достижения 100% его размера, продлится до 1 января 2023 года. Также с января следующего года сумма денежного довольствия, которая учитывается при начислении пенсионных выплат увеличится с 73,68% до 74%.
Известно, что год назад ведомством было принято точно такое же решение, согласно которому продление было осуществлено до 1 января 2023 года. Сейчас перенос опять состоялся на один год.
Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что в Новосибирске прокуратура организовала проверку после сообщений СМИ о том, что десятиклассница прогуливалась в одном из местных заброшенных зданий. Школьница не заметила в темноте шахту лифта и сорвалась с высоты седьмого этажа. Ее госпитализировали в медицинское учреждение с многочисленными травмами.