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Об устойчивости нового штамма коронавируса «омикрон» к вакцинам рассказал вирусолог Новосибирска Сергей Нетёсов

9:14:2912/1/2021
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Специалист добавил, что сейчас в обществе и мире довольно напряженное настроение у всех, это связано с обнаружением нового штамма коронавируса, однако по словам эксперта, пока рано делать какие-либо выводы и судить об опасности недуга.

Опасность нового штамма оценили ученые. Фото: Pixabay.com

Вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета (НГУ) Сергей Нетесов заявил, что устойчивость нового штамма коронавируса омикрон к существующим вакцинам будет известна только через две недели. Такое заявление он объяснил тем, что за указанный период можно будет провести анализ, согласно результатам которого будет известно, сколько привитых и нерпивитых людей были заражены.

– Сейчас мы можем судить только по данным, известным в результате заражения 20 пациентов, которые обследовались у южноафриканского врача Анжелики Кутзи. Но все эти пациенты были молодыми и здоровыми людьми, что усложняет нашу задачу, – заявил вирусолог.

Также специалист добавил, что сейчас в обществе и мире довольно напряженное настроение у всех, это связано с обнаружением нового штамма коронавируса, однако по словам эксперта, пока рано делать какие-либо выводы и судить об опасности недуга. Также по мнению Нетесова, дельта-штамм коронавируса недооценили, что привело к большой смертности пациентов.

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врачвирусэксперт
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