Сын режиссера Владимира Наумова попросил россиян не приходить на похороны отца

Сын народного артиста СССР, режиссера, создателя фильмов "Тегеран-43" и "Бег" Владимира Наумова Алексей Наумов заявил, что не хочет видеть фанатов отца на его похоронах. Он сказал, что они могут почтить память его папы без церемонии похорон. По словам родственника погибшего, такое решение было принято на семейном совещании, пишет ТАСС.
– Большая просьба не приходить на похороны, мы хотим проводить в последний путь моего отца в кругу близких – семьи. Почтить его память можно находясь дома, просим вас прислушаться к нам, – сообщил родственник.
Известно, что режиссера похоронят 2 декабря на Новодевичьем кладбище. А церемония прощание состоится для узкого круга людей. Вдова Владимира Наумова, народная артистка РСФСР Наталья Белохвостикова и его дочь, тоже режиссер Наталья Наумова не дают никаких комментариев для СМИ по данному поводу. Владимир Наумов умер 29 ноября в возрасте 93 лет.