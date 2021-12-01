Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
01.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Сын режиссера Владимира Наумова попросил россиян не приходить на похороны отца

9:11:2312/1/2021
0

Мужчина просит почтить память его отца без похорон.

Сын известного режиссера просит почтить его память без похорон. Фото: Документальное кино на Первом

Сын народного артиста СССР, режиссера, создателя фильмов "Тегеран-43" и "Бег" Владимира Наумова Алексей Наумов заявил, что не хочет видеть фанатов отца на его похоронах. Он сказал, что они могут почтить память его папы без церемонии похорон. По словам родственника погибшего, такое решение было принято на семейном совещании, пишет ТАСС.

– Большая просьба не приходить на похороны, мы хотим проводить в последний путь моего отца в кругу близких – семьи. Почтить его память можно находясь дома, просим вас прислушаться к нам, – сообщил родственник.

Известно, что режиссера похоронят 2 декабря на Новодевичьем кладбище. А церемония прощание состоится для узкого круга людей. Вдова Владимира Наумова, народная артистка РСФСР Наталья Белохвостикова и его дочь, тоже режиссер Наталья Наумова не дают никаких комментариев для СМИ по данному поводу. Владимир Наумов умер 29 ноября в возрасте 93 лет.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
звездарежиссеркончинапохороны.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

а вы хотели поехать на похороны?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Сын режиссера Владимира Наумова попросил россиян не приходить на похороны отца
9:11:23 12/1/2021
Сын режиссера Владимира Наумова попросил россиян не приходить на похороны отца
Индексация военной пенсии: В Совфеде одобрили закон о заморозке индексации базы для расчета военных пенсий
9:06:59 12/1/2021
Индексация военной пенсии: В Совфеде одобрили закон о заморозке индексации базы для расчета военных пенсий
Пророческий сон старца Нектария Оптинского: отсрочка для покаяния людей закончится в 2022 году
9:00:36 12/1/2021
Пророческий сон старца Нектария Оптинского: отсрочка для покаяния людей закончится в 2022 году
Почти 33 тысячи россиян заразились ковидом за сутки на 1 декабря
8:53:07 12/1/2021
Почти 33 тысячи россиян заразились ковидом за сутки на 1 декабря
В Новосибирске будут судить подростка: наехал на самокате на малыша в парке
8:40:43 12/1/2021
В Новосибирске будут судить подростка: наехал на самокате на малыша в парке
Эксперты об отличиях «омикрона» от других штаммов: почему они быстрее попадает в организм и грозит ли более тяжелым течением ковида
8:29:07 12/1/2021
Эксперты об отличиях «омикрона» от других штаммов: почему они быстрее попадает в организм и грозит ли более тяжелым течением ковида
БердскЧастная котельная «ТГК-1» больше всех загрязняет воздух Бердска. Следом пыхтят гарью печки частного сектора
8:25:16 12/1/2021
Частная котельная «ТГК-1» больше всех загрязняет воздух Бердска. Следом пыхтят гарью печки частного сектора
Какой сегодня мусульманский праздник: календарь самых важных праздников на 2022 год
8:00:57 12/1/2021
Какой сегодня мусульманский праздник: календарь самых важных праздников на 2022 год
Прокуратура Новосибирска организовала проверку из-за падения школьницы в шахту лифта заброшенного здания
8:00:27 12/1/2021
Прокуратура Новосибирска организовала проверку из-за падения школьницы в шахту лифта заброшенного здания
БердскВ Бердске одобрили установку мемориальной доски экс-директору спортшколы «Бердск» Валерию Блинову, трагически сгоревшему на собственной даче
7:51:28 12/1/2021
В Бердске одобрили установку мемориальной доски экс-директору спортшколы «Бердск» Валерию Блинову, трагически сгоревшему на собственной даче