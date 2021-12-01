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В Ярославе антиваксера оштрафовали на 30 000 рублей за вранье

9:34:4612/1/2021
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Андрей Брой активно выступал и пропагандировал отказ от вакцинации.

Общественник будет оспаривать решение суда. Ему вынесли штраф за выступление против вакцинации. Фото: Pixabay.com

В Ярославле суд оштрафовал лидера движения «Свободный Ярославль». Судебное заседание состоялось из-за протоколов, которые были составлены на него и депутата от КПРФ за весну и лето текущего года. Все это время Андрей Брой активно выступал и пропагандировал отказ от вакцинации. Также мужчина убеждал всех, что вакцинация не нужна и несовершеннолетним. Сотрудники соответствующих органов усмотрели в его действиях распространение недостоверной информации о вакцинации и рассеивание паники среди населения во время пандемии коронавируса.

Сам Бой вину не признает и активно отстаивал свою позицию в суде. А вот судья Кировского районного суда решил, что он виновен и приговорил обвиняемого к штрафу в размере 30 000 рублей. Общественник будет оспаривать решение суда.

Напомним, ранее Курьер.Среда писал, что в Новосибирске следственные органы передали в суд дело, по которому обвиняемым является 16-летний подросток. По версии следствия, он совершил причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Сам мальчик вину в наезде на маленького ребенка на самокате признал и принес свои извинения пострадавшей стороне. Ребенок сломал ногу, ему была оказана медицинская помощь.

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штрафобщественниксудВакцинация.
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