В Госдуму внесли законопроект о маткапитале для отцов с детьми от суррогатных матерей

В России правительство внесло в Госдуму законопроект, который дает право на материнский капитал мужчинам, воспитывающим детей от суррогатных матерей. Такое сообщение появилось в думской электронной базе в среду. Авторы идеи заявляют, что документ составлен для исполнения постановления Конституционного суда России. А его целями является расширение круга граждан, которые имеют право на получение поддержки в связи с рождением или усыновлением детей. Говорится о втором, третьем или последующем ребенке, который был рожден в результате использования суррогатного материнства. Решение будет действительном в том случае, если мужчина вступит в брак и будет воспитывать детей совместно с усыновившей их супругой.
Также предлагается выплачивать такое пособие мужчинам, у которых родились дети с 1 января 2020 года в результате суррогатного материнства. Даже если это был первый ребенок. И которым вступили в брак и воспитывают своих детей в семье совместно с усыновившей их супругой.
Согласно документу, право на получение денежных средств теряется в случае смерти мужчины либо в случае лишения его родительских. Оно будет передано матери, которая усыновила детей. Деньги в таком случае буду начисляться даже женщинам, не имеющим гражданство Российской Федерации. А вот женщина лишается таких прав в случае ее смерти или совершении преступления в отношении ребенка. Также деньги перестанут поступать, если мать лишать решения об усыновлении ребенка.