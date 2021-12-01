Россиянин 19 лет проведет в колонии за то, что убил на глазах троих детей их мать и кошку

Прозвучал приговор за дикое преступление, совершенное год назад жителем поселка Новопавловка Сергеем Ворониным. Как стало известно из материалов суда, 25 декабря 2020 года 40-летний отец семейства пришел домой пьяным и стал наводить «порядки» - избил ногами жену и пригрозил убить ее, для убедительности на глазах жертвы и троих детей он задушил кошку.
Спустя несколько часов пьяный мужчина снова стал избивать жену и задушил ее электрическим проводом, а девятилетнюю дочь заставил вынести на веранду тело убитой матери и пригрозил расправиться и с ней, если она расскажет об убийстве.
Мужчину признали виновным по статьям 105 («Убийство с особой жестокостью»), 245 («Жестокое обращение с животным, повлекшим его гибель») и 119 («Угроза убийством») УК РФ.
Суд назначил компенсацию в три миллиона рублей для сестры убитой, взявшей на попечение трех детей. Экспертиза признала Сергея Воронина вменяемым, он говорил, что не помнит, что делал в тот вечер. С детьми — 5-летним мальчиком и двумя девочками — 10 и 12 лет работают психологи.