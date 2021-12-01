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Россиянин 19 лет проведет в колонии за то, что убил на глазах троих детей их мать и кошку

10:17:3612/1/2021
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Кроме того, он должен будет выплатить три миллиона рублей для сестры погибшей, взявшей троих детей под опеку.

В колонии проведет два десятка лет убийца жены. Фото: Édouard Hue

Прозвучал приговор за дикое преступление, совершенное год назад жителем поселка Новопавловка Сергеем Ворониным. Как стало известно из материалов суда, 25 декабря 2020 года 40-летний отец семейства пришел домой пьяным и стал наводить «порядки» - избил ногами жену и пригрозил убить ее, для убедительности на глазах жертвы и троих детей он задушил кошку.

Спустя несколько часов пьяный мужчина снова стал избивать жену и задушил ее электрическим проводом, а девятилетнюю дочь заставил вынести на веранду тело убитой матери и пригрозил расправиться и с ней, если она расскажет об убийстве.

Мужчину признали виновным по статьям 105 («Убийство с особой жестокостью»), 245 («Жестокое обращение с животным, повлекшим его гибель») и 119 («Угроза убийством») УК РФ.

Суд назначил компенсацию в три миллиона рублей для сестры убитой, взявшей на попечение трех детей. Экспертиза признала Сергея Воронина вменяемым, он говорил, что не помнит, что делал в тот вечер. С детьми — 5-летним мальчиком и двумя девочками — 10 и 12 лет работают психологи.

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колонияубийство женына глазах детей
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