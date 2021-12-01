Это просто банальный шок: наркоманы-закладочники рыщут в лесу около «Метелицы»

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Семён:
Я немного фанат-лыжник, для тренировок выбираю чаще новосибирские лыжные базы. В этом году свободного времени на поездки меньше, и я стал тренироваться на "Метелице". То что я увидел у нас иначе как банальным "в шоке" назвать нельзя. Наркоманы ходят по лесу в поисках закладок уже не только в одиночку, но компаниями по 5-10 человек.
Это не какие-то бомжи, это обычные люди - подростки и взрослые, простые рабочие и обеспеченные люди, наши соседи. Бердск поглощает зараза несопоставимая ни с какой пандемией. Хотелось бы обратиться:
1. К наркоманам и закладчикам.
Не используйте спортивные сооружения для своего бизнеса. Здесь много завсегдатаев. Среди них маскироваться под любителя активного отдыха все-равно, что прикидываться собакой. Спортсмены много времени проводят на трассах и влет увидят не только дурацкую экипировку (если такая, не дай бог, есть- бывает, закладчики косят под "лыжников" и "бегунов"), но и необычное поведение "прогуливающегося".
А уж если с вами заговорить, то сразу видно неадекватную реакцию - либо зашкаливающий позитив, либо хмурую агрессию. При этом лыжник, даже любитель, на трассе передвигается не в два, а минимум в 5 раз быстрее. Ему ничего не стоит вызвать полицию и найти вас в несколько минут, деваться вам некуда, а удирать через лес вообще не стОит.
2. К властям города.
Уже почти поздно бросить все силы на борьбу с наркоманией, которая распространяется молниеносно. Бердский лес- не только любимое место отдыха бердчан и приезжих, но и отличное место для прогулок одиноких людей, за которых теперь в лесу вообще страшно.
3. К полиции.
Вы скоро столкнетесь с негодованием граждан. Что стоит найти наркомана или закладчика? Их машины легко узнать- это либо убитое старье, намерено не поставленное на учёт в ГИБДД, либо с липовым номером, стоят в местах парковок лыжных баз, либо во дворах близлежащих домов. Поймать и раскручивать цепочку поставок просто. Подозрительно, что в новостях не появляется ежедневно отчёт о пойманных закладчиках наркоты.
ПС однажды мне это надоело и заговорил с одним наркоманом. Но я увидел, что он совсем не руками землю копает и прекратил разговор. Попросил на парковке парней с задержанием, так это оказались закладчики!!! Блин, надо с этим беспределом что-то делать- ведь на кону здоровье наших друзей и коллег, а очень скоро коснется детей и нас. Наркоман в поисках дозы на все пойдёт.