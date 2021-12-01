На просторах интернета уже можно посмотреть новый трейлер сиквела «Секс в большом городе». По сценарию «И просто так» действия происходят с временным депозитом в 20 лет. Однако золотая четверка появляется в картине не полным составом. Теперь их трое, Отсутствует Саманта. Ведущим подкаста теперь стал Карри, а дружба между тремя героями кинокартины становится только крепче. Премьера состоится уже 10 декабря.
В России впервые опубликовали трейлер продолжения сериала «Секс в большом городе» под названием «И просто так»
Золотая четверка появляется в картине не полным составом. Теперь их трое, Отсутствует Саманта.
На просторах интернета уже можно посмотреть новый трейлер сиквела «Секс в большом городе». По сценарию «И просто так» действия происходят с временным депозитом в 20 лет. Однако золотая четверка появляется в картине не полным составом. Теперь их трое, Отсутствует Саманта. Ведущим подкаста теперь стал Карри, а дружба между тремя героями кинокартины становится только крепче. Премьера состоится уже 10 декабря.
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