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В России впервые опубликовали трейлер продолжения сериала «Секс в большом городе» под названием «И просто так»

10:00:5712/1/2021
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Золотая четверка появляется в картине не полным составом. Теперь их трое, Отсутствует Саманта.

"Секс в большом городе" выйдет 10 декабря. Фото: Pixabay.com

На просторах интернета уже можно посмотреть новый трейлер сиквела «Секс в большом городе». По сценарию «И просто так» действия происходят с временным депозитом в 20 лет. Однако золотая четверка появляется в картине не полным составом. Теперь их трое, Отсутствует Саманта. Ведущим подкаста теперь стал Карри, а дружба между тремя героями кинокартины становится только крепче. Премьера состоится уже 10 декабря.

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кинокартинаФиль
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